Καλομοίρα: Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Μπούσαλης από τις διακοπές τους και το τρυφερό μήνυμα

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της εγχώριας showbiz, ενώ η ιστορία τους μοιάζει να είναι βγαλμένη από παραμύθι. Γνωρίζονταν από παιδιά, ενώ είναι μαζί από το 2006. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2010 και το 2012 ήρθαν στον κόσμο οι δίδυμοι γιοι τους, Νίκος και Δημήτρης. Το 2016 έγιναν γονείς για τρίτη φορά, με την γέννηση της κόρης τους, Αναστασίας. Την Πέμπτη 30 Ιουλίου κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της ερμηνεύτριας, με τον σύζυγό της να της δείχνει και δημόσια τη στήριξή του, με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπούσαλης δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, μία φωτογραφία του με την Καλομοίρα, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κεφαλονιά. Το όμορφο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό και αγκαλιασμένο, ενώ η φύση από πίσω τους απογειώνει το στιγμιότυπο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιώργος Μπούσαλης χρησιμοποίησε τον τίτλο του νέου τραγουδιού της συζύγου του, δηλαδή το «Te amo», που σημαίνει «Σ’ αγαπώ». Με αυτόν τον πολύ γλυκό τρόπο, στήριξε το καινούργιο καλλιτεχνικό βήμα της Καλομοίρας, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη που της έχει.