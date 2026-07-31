Καλομοίρα: Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Μπούσαλης από τις διακοπές τους και το τρυφερό μήνυμα

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης, ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια της showbiz, μοιράστηκαν μία τρυφερή στιγμή από τις διακοπές τους στην Κεφαλονιά. Ο Γιώργος Μπούσαλης δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία τους, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στη σύζυγό του για το νέο της τραγούδι «Te amo», με ένα γλυκό τρόπο. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Καλομοίρα
Φωτογραφία: Instagram/itskalomira
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο σύζυγός της ερμηνεύτριας, της έδειξε και δημόσια τη στήριξή του για το νέο της τραγούδι, με τον πιο τρυφερό τρόπο.
  • Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπούσαλης δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram μία φωτογραφία του με την Καλομοίρα, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κεφαλονιά.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του, χρησιμοποίησε τον τίτλο του νέου τραγουδιού της συζύγου του, «Te amo», εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη που της έχει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της εγχώριας showbiz, ενώ η ιστορία τους μοιάζει να είναι βγαλμένη από παραμύθι. Γνωρίζονταν από παιδιά, ενώ είναι μαζί από το 2006. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2010 και το 2012 ήρθαν στον κόσμο οι δίδυμοι γιοι τους, Νίκος και Δημήτρης. Το 2016 έγιναν γονείς για τρίτη φορά, με την γέννηση της κόρης τους, Αναστασίας. Την Πέμπτη 30 Ιουλίου κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της ερμηνεύτριας, με τον σύζυγό της να της δείχνει και δημόσια τη στήριξή του, με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Καλομοίρα: Δείτε φωτογραφίες από το οικογενειακό της ταξίδι στη «σμαραγδένια» Ιρλανδία

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπούσαλης δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, μία φωτογραφία του με την Καλομοίρα, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κεφαλονιά. Το όμορφο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό και αγκαλιασμένο, ενώ η φύση από πίσω τους απογειώνει το στιγμιότυπο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιώργος Μπούσαλης χρησιμοποίησε τον τίτλο του νέου τραγουδιού της συζύγου του, δηλαδή το «Te amo», που σημαίνει «Σ’ αγαπώ». Με αυτόν τον πολύ γλυκό τρόπο, στήριξε το καινούργιο καλλιτεχνικό βήμα της Καλομοίρας, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη που της έχει.

Καλομοίρα: Μπορώ να καταλάβω γιατί μερικές γίνονται «κακές» πεθερές, μπορεί να σου στρίψει

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ