Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το πολυτελές σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των πυρκαγιών

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Άμαλ εκκένωσαν το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρινιόλ της νότιας Γαλλίας λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή. Ο ηθοποιός εξέφρασε την ανησυχία του για τους κατοίκους και τη δέσμευσή του να στηρίξει την κοινότητα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

george clooney amal AP
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Βρετανίδα σύζυγός του Άμαλ εκκένωσαν το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρινιόλ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη νότια γαλλική περιοχή.
  • Ο Κλούνεϊ έστειλε επιστολή στον δήμαρχο της Μπρινιόλ, εκφράζοντας τις ανησυχίες του και τονίζοντας τη δέσμευσή τους στην κοινότητα, λέγοντας: «Αγαπάμε την Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».
  • Το ζευγάρι και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα το 2025, έχοντας αγοράσει το σπίτι τους σε έναν αμπελώνα στην Προβηγκία το 2021.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Βρετανίδα σύζυγός του Άμαλ, δικηγόρος διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκκένωσαν το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρινιόλ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη νότια γαλλική περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Κλούνεϊ.

Ντόναλντ Τραμπ κατά Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα: Καλά νέα, πάνε σε μια χώρα με μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου μοιράστηκε με το Reuters μια επιστολή που ο ηθοποιός έστειλε στον Ντιντιέ Μπρεμόν, δήμαρχο της Μπρινιόλ, εκφράζοντας τις ανησυχίες του καθώς πολλές περιοχές της Γαλλίας μάχονται με πυρκαγιές.

«Αγαπητέ Ντιντιέ. Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή την τρομερή στιγμή και καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλ θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα», έγραψε ο Κλούνεϊ.

Τζορτζ Κλούνεϊ: Αντιδράσεις για την απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας – «Δεν στέλνει το σωστό μήνυμα», λέει η υφυπουργός Εσωτερικών

«Πρώτον, ελπίζουμε εσείς και οι κάτοικοι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, εγώ και η Αμάλ έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε πως ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, θα είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην ολοκλήρωσή της. Αγαπάμε την Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, ο Αλέξανδρος και η Έλλα, απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα το 2025.

Οι Κλούνεϊ αγόρασαν το σπίτι τους στο Μπρινιόλ, σε έναν αμπελώνα στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, το 2021, όταν η εκτιμώμενη αξία του ανήλθε σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ (10,3 εκατομμύρια δολάρια).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ