Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το πολυτελές σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των πυρκαγιών

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Βρετανίδα σύζυγός του Άμαλ, δικηγόρος διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκκένωσαν το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρινιόλ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη νότια γαλλική περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Κλούνεϊ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου μοιράστηκε με το Reuters μια επιστολή που ο ηθοποιός έστειλε στον Ντιντιέ Μπρεμόν, δήμαρχο της Μπρινιόλ, εκφράζοντας τις ανησυχίες του καθώς πολλές περιοχές της Γαλλίας μάχονται με πυρκαγιές.

«Αγαπητέ Ντιντιέ. Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή την τρομερή στιγμή και καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλ θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα», έγραψε ο Κλούνεϊ.

«Πρώτον, ελπίζουμε εσείς και οι κάτοικοι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, εγώ και η Αμάλ έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε πως ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, θα είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην ολοκλήρωσή της. Αγαπάμε την Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, ο Αλέξανδρος και η Έλλα, απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα το 2025.

Οι Κλούνεϊ αγόρασαν το σπίτι τους στο Μπρινιόλ, σε έναν αμπελώνα στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, το 2021, όταν η εκτιμώμενη αξία του ανήλθε σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ (10,3 εκατομμύρια δολάρια).