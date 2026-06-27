Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος υπουργού της Μελόνι

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Αγνοείται στη λίμνη Βίκο ο σύζυγος της Εουτζένια Ροτσέλα, υπουργού Οικογένειας της Ιταλίας, μια υδάτινη μάζα που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, όπως μετέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είναι υπουργός της Τζόρτζα Μελόνι, όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.

Άγνωστες οι συνθήκες

Δεν έγινε άμεσα σαφές αν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί.

Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.