Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος υπουργού της Μελόνι

Αγνοείται στη λίμνη Βίκο ο σύζυγος της Εουτζένια Ροτσέλα, υπουργού Οικογένειας της Ιταλίας, μια υδάτινη μάζα που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, όπως μετέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είναι υπουργός της Τζόρτζα Μελόνι, όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.
Άγνωστες οι συνθήκες
Δεν έγινε άμεσα σαφές αν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί.
Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.