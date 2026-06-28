Κρήτη: Σώθηκε μετά από ηρωική προσπάθεια, 30χρονος Γερμανός που παρασύρθηκε από τα κύματα σε παραλία των Γουβών

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 30χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (27/6/2026), παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα σε παραλία των Γουβών. Μετά από περίπου 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας, τρεις λουόμενοι κατάφεραν να τον βγάλουν ζωντανό στην ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε μπει στη θάλασσα παρά την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Δύο λουόμενοι επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να τον προσεγγίσουν, ενώ στη συνέχεια ένας συμπατριώτης του μπήκε στο νερό με σωσίβιο και σκοινί, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή του.

Στον 30χρονο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του αρχικά, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: Creta24