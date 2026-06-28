Κρήτη: Σώθηκε μετά από ηρωική προσπάθεια, 30χρονος Γερμανός που παρασύρθηκε από τα κύματα σε παραλία των Γουβών

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 30χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (27/6/2026) παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα σε παραλία των Γουβών, με τρεις λουόμενους να τον διασώζουν μετά από 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας. Παρά την αρχική σοβαρότητα της κατάστασής του, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

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Αναστάτωση στην παραλία
Πηγή: Creta 24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 30χρονου Γερμανού τουρίστα που παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα σε παραλία των Γουβών, καθώς τρεις λουόμενοι τον έβγαλαν ζωντανό στην ακτή μετά από 20 λεπτά.- Ο 30χρονος είχε εισέλθει στη θάλασσα παρά την κόκκινη σημαία, ενώ στη διάσωσή του συνέβαλε καθοριστικά ένας συμπατριώτης του με σωσίβιο και σκοινί.- Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 30χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (27/6/2026), παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα σε παραλία των Γουβών. Μετά από περίπου 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας, τρεις λουόμενοι κατάφεραν να τον βγάλουν ζωντανό στην ακτή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε μπει στη θάλασσα παρά την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Δύο λουόμενοι επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να τον προσεγγίσουν, ενώ στη συνέχεια ένας συμπατριώτης του μπήκε στο νερό με σωσίβιο και σκοινί, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή του.

Στον 30χρονο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του αρχικά, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Πηγή: Creta24

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