Ελευσίνα: Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου – Διακοπή της κυκλοφορίας

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Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/6) στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κτήριο, που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού 32.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη, στην περιοχή της Ελευσίνας, και από τα φανάρια της οδού Παγκάλου, έως τη γωνία όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ στην περιοχή παραμένουν οχήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες για διακοπές ρεύματος, σε γύρω περιοχές.