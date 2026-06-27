Ελευσίνα: Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου – Διακοπή της κυκλοφορίας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην Ελευσίνα το βράδυ του Σαββάτου (27/6). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συμβάν έλαβε χώρα στην Ιερά Οδό 32, οδηγώντας σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/6) στην Ελευσίνα.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε κτίριο που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού 32.
  • Λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αφών Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/6) στην Ελευσίνα.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κτήριο, που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού 32.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη, στην περιοχή της Ελευσίνας, και από τα φανάρια της οδού Παγκάλου, έως τη γωνία όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ στην περιοχή παραμένουν οχήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

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Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες για διακοπές ρεύματος, σε γύρω περιοχές.

 

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