Αυστραλία: «Μας ζητάτε να περιφράξουμε τον ωκεανό» – Αυστηρότερα μέτρα για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τη νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση των μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, παραδεχόμενη ότι το μέτρο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την έναρξη εφαρμογής του, αναφέρουν οι New York Times.

Ο νόμος, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορά πλατφόρμες όπως το Snapchat, το Instagram και το YouTube, ήταν ο πρώτος παγκοσμίως που επέβαλε ελάχιστο όριο ηλικίας για τη δημιουργία λογαριασμών στα συγκεκριμένα μέσα. Έκτοτε, αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ινδονησία και η Βραζιλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση, παρά την απενεργοποίηση εκατομμυρίων λογαριασμών, περίπου επτά στους δέκα γονείς παιδιών που χρησιμοποιούσαν ήδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να διατηρούν λογαριασμούς. Παράλληλα, ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των νεαρών εφήβων συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Διπλασιάζονται τα πρόστιμα στις εταιρείες

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει το ανώτατο πρόστιμο για τις εταιρείες τεχνολογίας που παραβιάζουν τη νομοθεσία, ανεβάζοντάς το σε περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ενισχύονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας Αρχής για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (eSafety Commissioner), ώστε να μπορεί να υποχρεώνει τις εταιρείες να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να αποτρέπουν τη δημιουργία ή διατήρηση λογαριασμών από παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Είναι σαφές ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν κάνουν αρκετά για να συμμορφωθούν με τον νόμο. Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

Η υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Γουέλς, κατηγόρησε τις εταιρείες ότι «υιοθετούν τα γνωστά τεχνάσματα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να συμμορφωθούν».

Οι αντιδράσεις των εταιρειών

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν επικρίνει τη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ατελές μέτρο που αγνοεί τα εργαλεία ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματώσει στις πλατφόρμες τους.

Το Reddit, μία από τις πλατφόρμες που εμπίπτουν στον νόμο, έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η νομοθεσία παραβιάζει το δικαίωμα των παιδιών στην πολιτική έκφραση.

Έρευνες σε πέντε μεγάλες πλατφόρμες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ευθύνη για την αποτροπή πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες και όχι στους γονείς ή στα παιδιά.

Η Αρχή για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για πιθανή μη συμμόρφωση σε βάρος των Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει κυρώσεις.

Σε έκθεση συμμόρφωσης που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, η Αρχή έκανε λόγο για σημαντικά «κενά» στους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ανήλικοι κατάφερναν να ξεπεράσουν τα φίλτρα επαναλαμβάνοντας τις σαρώσεις προσώπου μέχρι το σύστημα να τους αναγνωρίσει λανθασμένα ως άνω των 16 ετών.

Η επικεφαλής της Αρχής, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald ότι η νομοθεσία καταρτίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ότι η υπηρεσία της δεν διαθέτει ακόμη τα απαραίτητα εργαλεία και τις εξουσίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

«Ουσιαστικά, αυτό που μας ζητάτε να κάνουμε είναι να περιφράξουμε τον ωκεανό», σχολίασε χαρακτηριστικά.