Χάρης Ρώμας: «Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική – Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων»

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη για τα παιδικά του χρόνια, τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά και τις σπουδές του στην Ιατρική.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος περιέγραψε το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και ανέφερε ότι η οικογένειά του είχε οικονομική άνεση, αλλά αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή και στην επικοινωνία.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας μεγάλος έμπορος. Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική. Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων, με την έλλειψη επικοινωνίας ή προσοχής. Παρ’ όλα αυτά, μας αγαπούσαν οι γονείς μου. Όμως περάσαμε δύσκολα και αυτό βοήθησε ίσως τον ψυχισμό να γίνει πιο έντονος και το συναίσθημα να θέλει να εκραγεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε ο πατέρας του, όταν εκείνος ανακοίνωσε στους γονείς του ότι ήθελε να δοκιμαστεί στον χώρο της τέχνης.

«Το είπα στους γονείς μου ότι θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν: “Παιδί μου, αγόρι μου, είσαι ψώνιο”. Του έλεγα ότι πιστεύω πως κάτι συμβαίνει μέσα μου και θα μπορούσα να το ακολουθήσω και εκείνος μου απαντούσε: “Το πιστεύεις λάθος”. Μου έλεγε να διαλέξω κάτι που να εξασφαλίζει τη ζωή μου και να είμαστε περήφανοι κι εμείς κι εσύ».

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι η στάση του πατέρα του τού δημιούργησε άγχος, αλλά λειτούργησε και ως κίνητρο. Ο ίδιος πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πήρε πτυχίο μετά από δέκα χρόνια, αλλά δεν ακολούθησε ειδικότητα, καθώς συνέχισε παράλληλα την πορεία του στο θέατρο.

«Δεν πρέπει να λες σε ένα παιδί ότι δεν είναι ικανό να περάσει σε μία σχολή. Μου δημιούργησε άγχος αλλά και πείσμα. Και πέρασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρα πτυχίο Ιατρικής μετά από δέκα χρόνια. Δεν πήγα να κάνω ειδικότητα. Ήμουν αιώνιος φοιτητής, παράλληλα με το θέατρο. Ήμουν συμφοιτητής με τον Γιώργο Πατούλη», ανέφερε.