Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στάσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Τραμπ διέψευσε, παράλληλα, δημοσιεύματα και αναφορές που κάνουν λόγο για πληρωμές των ΗΠΑ προς το Ιράν, ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις αναφορές «fake news» και απέδωσε τη διάδοσή τους στους Δημοκρατικούς.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ήρθαν λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης ενός ειδικού επενδυτικού μηχανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Με αυτόν τον τρόπο, η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να διαχωρίσει τις αναφορές περί άμεσων πληρωμών από τις συζητήσεις για έναν πιθανό μηχανισμό επενδύσεων, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν παραμένει κεντρική προϋπόθεση για την Ουάσινγκτον.