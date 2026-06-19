Ελβετία – Βοσνία 4-1: Οι αλλαγές του Γιακίν καθάρισαν τη νίκη και έφεραν την πρόκριση κοντά

Η Ελβετία νίκησε με 4-1 τη Βοσνία και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ η Βοσνία έμεινε στον έναν βαθμό, αλλά διατηρεί ελπίδες ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Οι αλλαγές του Ελβετού τεχνικού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Ο Μανζάμπι άνοιξε το σκορ στο 74ο λεπτό με γυριστό σουτ, ενώ ο Βάργκας πέτυχε το 2-0 στο 84′ με πλασέ, μετά την ασίστ του Εμπολό. Η Βοσνία είχε μείνει με δέκα παίκτες στο 80′, καθώς ο Μουχαρέμοβιτς είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για ανατροπή του Εμπολό.

Η Ελβετία αύξησε το προβάδισμά της στο 90′, όταν ο Μανζάμπι σκόραρε ξανά, έπειτα από ασίστ του Βάργκας. Ο Μάμιτς μείωσε για τη Βοσνία στο 90+3′, όμως ο Τζάκα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 90+7′.

Η Ελβετία είχε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος και προσπάθησε να δημιουργήσει φάσεις στην περιοχή της Βοσνίας. Στο 10ο λεπτό, ο Τζάκα βρήκε με κάθετη πάσα τον Εντόι, ο οποίος σούταρε από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η ομάδα του Γιακίν απείλησε κυρίως με τελικές προσπάθειες έξω από την περιοχή. Η Βοσνία ανέβασε σταδιακά την πίεσή της και προσπάθησε να φτάσει στην περιοχή του Κόμπελ. Στο 42ο λεπτό, ο Τζέκο βρέθηκε σε καλή θέση, όμως οι αμυντικοί της Ελβετίας τον πρόλαβαν πριν ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Η Ελβετία μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος. Στο 56′, ο Εντόι έκανε εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, αλλά βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Λίγο αργότερα, ο Βασίλ απέκρουσε σωτήρια, έπειτα από καραμπόλα ανάμεσα σε Εμπολό και Μουχαρέμοβιτς, μετά την κεφαλιά του Ελβετού επιθετικού.

Η Βοσνία πήρε μέτρα στο γήπεδο στη συνέχεια, αλλά δεν δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία. Στο 68′, ο Ντέντιτς έκανε σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας της Ελβετίας απέκρουσε. Οι αλλαγές του Γιακίν άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα και έδωσαν στην Ελβετία το προβάδισμα στο 74′.

Ο Βάργκας έκανε το γέμισμα από αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μέμιτς δεν απομάκρυνε την μπάλα, ο Μανζάμπι εκτέλεσε με γυριστό δεξί σουτ και ο Βασίλ δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Στο 80′, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για τη Βοσνία. Ο Μουχαρέμοβιτς ανέτρεψε τον Εμπολό πριν εκείνος μπει στην περιοχή και βρεθεί απέναντι στον Βασίλ, με τον διαιτητή να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα. Η Ελβετία αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και έδωσε διαστάσεις στη νίκη της στα τελευταία λεπτά.

Την τελευταία αγωνιστική, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 24 Ιουνίου, στις 22:00, ενώ η Βοσνία θα παίξει με το Κατάρ την ίδια ημέρα και ώρα.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Κόμπελ, Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ, Ρίντερ, Εμπολό, Εντόι.

ΒΟΣΝΙΑ: Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο.