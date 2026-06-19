Ελβετία – Βοσνία 4-1: Οι αλλαγές του Γιακίν καθάρισαν τη νίκη και έφεραν την πρόκριση κοντά

Η Ελβετία επικράτησε της Βοσνίας με σκορ 4-1, πραγματοποιώντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι καθοριστικές αλλαγές του προπονητή Μουράτ Γιακίν και η αποβολή παίκτη της Βοσνίας στο 80ο λεπτό διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, με την Ελβετία να φτάνει τους τέσσερις βαθμούς.

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Αθλητισμός

Ελβετία, Βοσνία, Μουντιάλ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελβετία νίκησε με 4-1 τη Βοσνία και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Οι αλλαγές του Μουράτ Γιακίν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, δίνοντας στην Ελβετία το προβάδισμα στο 74′.
  • Η Βοσνία έμεινε με δέκα παίκτες στο 80′ μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα, με την Ελβετία να αξιοποιεί το αριθμητικό πλεονέκτημα στα τελευταία λεπτά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελβετία νίκησε με 4-1 τη Βοσνία και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ η Βοσνία έμεινε στον έναν βαθμό, αλλά διατηρεί ελπίδες ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Οι αλλαγές του Ελβετού τεχνικού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Ο Μανζάμπι άνοιξε το σκορ στο 74ο λεπτό με γυριστό σουτ, ενώ ο Βάργκας πέτυχε το 2-0 στο 84′ με πλασέ, μετά την ασίστ του Εμπολό. Η Βοσνία είχε μείνει με δέκα παίκτες στο 80′, καθώς ο Μουχαρέμοβιτς είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για ανατροπή του Εμπολό.

Η Ελβετία αύξησε το προβάδισμά της στο 90′, όταν ο Μανζάμπι σκόραρε ξανά, έπειτα από ασίστ του Βάργκας. Ο Μάμιτς μείωσε για τη Βοσνία στο 90+3′, όμως ο Τζάκα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 90+7′.

Η Ελβετία είχε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος και προσπάθησε να δημιουργήσει φάσεις στην περιοχή της Βοσνίας. Στο 10ο λεπτό, ο Τζάκα βρήκε με κάθετη πάσα τον Εντόι, ο οποίος σούταρε από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η ομάδα του Γιακίν απείλησε κυρίως με τελικές προσπάθειες έξω από την περιοχή. Η Βοσνία ανέβασε σταδιακά την πίεσή της και προσπάθησε να φτάσει στην περιοχή του Κόμπελ. Στο 42ο λεπτό, ο Τζέκο βρέθηκε σε καλή θέση, όμως οι αμυντικοί της Ελβετίας τον πρόλαβαν πριν ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Η Ελβετία μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος. Στο 56′, ο Εντόι έκανε εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, αλλά βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Λίγο αργότερα, ο Βασίλ απέκρουσε σωτήρια, έπειτα από καραμπόλα ανάμεσα σε Εμπολό και Μουχαρέμοβιτς, μετά την κεφαλιά του Ελβετού επιθετικού.

Η Βοσνία πήρε μέτρα στο γήπεδο στη συνέχεια, αλλά δεν δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία. Στο 68′, ο Ντέντιτς έκανε σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας της Ελβετίας απέκρουσε. Οι αλλαγές του Γιακίν άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα και έδωσαν στην Ελβετία το προβάδισμα στο 74′.

Ο Βάργκας έκανε το γέμισμα από αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μέμιτς δεν απομάκρυνε την μπάλα, ο Μανζάμπι εκτέλεσε με γυριστό δεξί σουτ και ο Βασίλ δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Στο 80′, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για τη Βοσνία. Ο Μουχαρέμοβιτς ανέτρεψε τον Εμπολό πριν εκείνος μπει στην περιοχή και βρεθεί απέναντι στον Βασίλ, με τον διαιτητή να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα. Η Ελβετία αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και έδωσε διαστάσεις στη νίκη της στα τελευταία λεπτά.

Την τελευταία αγωνιστική, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 24 Ιουνίου, στις 22:00, ενώ η Βοσνία θα παίξει με το Κατάρ την ίδια ημέρα και ώρα.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Κόμπελ, Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ, Ρίντερ, Εμπολό, Εντόι.
ΒΟΣΝΙΑ: Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο.

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