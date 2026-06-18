Θεσσαλονίκη: Χωρίς στατικά προβλήματα η γέφυρα Μαλγάρων-Κλειδίου – Τι έδειξε η αυτοψία των τεχνικών

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τη στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων – Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία, έπειτα από εξέταση που πραγματοποίησαν ειδικοί.

Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε επιτόπιο έλεγχο, κατά τον οποίο δεν εντοπίστηκαν δομικά προβλήματα (όπως κλίση ή καθίζηση) στον μεταλλικό σκελετό της γέφυρας.

Το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στο ξύλινο κατάστρωμα, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές λόγω κακής χρήσης. Παρά τη σχετική σήμανση που απαγορεύει τη διέλευση οχημάτων άνω των 5 τόνων και επιβάλλει χαμηλές ταχύτητες, το σημείο καταπονείτο συστηματικά από βαρέα φορτηγά, σύμφωνα με το voria.gr.

Για την ασφάλεια των οδηγών, η κυκλοφορία παραμένει προσωρινά κλειστή με κατάλληλη σήμανση και πλαστικά στηθαία στις εισόδους από Μάλγαρα και Κλειδί. Οι υπηρεσίες ξεκινούν άμεσα την προσωρινή αποκατάσταση των ξύλων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι αγρότες της περιοχής που βρίσκονται εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τροχοδρομεί οριστική λύση. Έχοντας ήδη έτοιμη μελέτη και κονδύλια, ξεκινά διαγωνισμό για το «ξήλωμα» του ξύλινου δαπέδου, την αντικατάστασή του με σιδερένιο και τη συνολική συντήρηση της γέφυρας.