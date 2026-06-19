MasterChef: Ο Πάνος πέρασε στον τελικό και θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον Τάσο

Ο Πάνος εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του φετινού MasterChef 10 και θα αντιμετωπίσει τον Τάσο, ο οποίος είχε ήδη προκριθεί ως πρώτος φιναλίστ. Ο Γιώργος, ο Πάνος και ο Χρήστος διεκδίκησαν την τελευταία θέση στον τελικό, μέσα από μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου.

Οι τρεις διαγωνιζόμενοι του ριάλιτι μαγειρικής του Star κλήθηκαν, το βράδυ της Πέμπτης, να παρουσιάσουν τις προσπάθειές τους στους τρεις σεφ και κριτές. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τόνισε από την αρχή τη σημασία της ημέρας, λέγοντας: «Για εσάς τους τρεις, η σημερινή μέρα είναι η πιο σημαντική στον φετινό διαγωνισμό».

Ο Γιώργος, ο Πάνος και ο Χρήστος έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και ξεκίνησαν την προετοιμασία των πιάτων τους με προσοχή και άγχος. Οι παίκτες έπρεπε να αντιγράψουν ένα πιάτο υψηλών απαιτήσεων του Ανδρέα Καραπάνου, το οποίο ήταν ανάλογο της ημιτελικής φάσης και του μαγειρικού επιπέδου του διαγωνισμού.

Στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, οι τρεις κριτές, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης και Σωτήρης Κοντιζάς, μαζί με τον καλεσμένο τους, Ανδρέα Καραπάνο, αξιολόγησαν λεπτομερώς κάθε προσπάθεια. Ο Χρήστος πλησίασε αρκετά το πρωτότυπο στη γεύση, όμως υπέπεσε σε ένα σημαντικό λάθος, καθώς στο πιάτο του εντοπίστηκαν κόκαλα.

Ο Πάνος Ιωαννίδης τού ανακοίνωσε την απόφαση των κριτών, λέγοντας: «Η προσπάθειά σου δυστυχώς δεν θα σε φέρει κοντά στο έπαθλο. Θα σε βγάλει εκτός διαγωνισμού, γιατί στο πιάτο μου βρήκα κόκαλα». Η αστοχία αυτή στοίχισε στον Χρήστο τη θέση του στον τελικό.

Στη συνέχεια, ο Πάνος και ο Γιώργος έμειναν να διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποκάλυψε ότι οι κριτές εντόπισαν κόκαλα και σε ένα από τα δύο πιάτα των δύο φιναλίστ της δοκιμασίας, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την τελική αξιολόγηση.

«Θα πάμε λίγο ανορθόδοξα κι αυτό γιατί η αστοχία και η απροσεξία του Χρήστου, που του κόστισε τη θέση του στον τελικό, βρέθηκε και σε ένα από τα δύο δικά σας πιάτα. Σε ένα από τα δύο πιάτα βρήκαμε κόκαλα», είπε ο κριτής.

Ο Πάνος κατάφερε να αποφύγει την αστοχία με τα κόκαλα και παρουσίασε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αντιγραφής. Οι κριτές είχαν λίγες επισημάνσεις για το πιάτο του και του έδωσαν την πρόκριση στον τελικό με 31 βαθμούς.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, λέγοντας: «Αυτός, ο οποίος παίρνει το δεύτερο εισιτήριο μετά τον Τάσο για τον μεγάλο φετινό τελικό του πιο απαιτητικού, του πιο δύσκολου MasterChef 10, έχοντας κάνει την καλύτερη προσπάθεια στη σημερινή αντιγραφή, είναι ο Πάνος».

Ο Πάνος λύγισε συναισθηματικά στο άκουσμα του ονόματός του και δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρόκριση. «Πολλές φορές είμαι έτσι, αλλά το κρύβω. Δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτομαι τώρα μέσα στο κεφάλι μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

Ο ίδιος αφιέρωσε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό στην οικογένειά του. Ο Πάνος έκανε ξεχωριστή αναφορά στον αδερφό του, ώστε να μην «αισθάνεται παραπονεμένος», όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοπέλα του και στους στενούς φίλους του, οι οποίοι τον στηρίζουν και θέλουν να τον δουν νικητή.

Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 10 θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα, με τον Πάνο και τον Τάσο να διεκδικούν τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο.