e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους έως τις 19 Ιουνίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές ΟΑΕΕ και εφάπαξ από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα από τη ΔΥΠΑ.

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ κατέβαλαν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, σε πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έως τις 19 Ιουνίου.
  • Ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε πληρωμές 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ, καθώς και σε 15.000.000 ευρώ για εφάπαξ σε 800 δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ κατέβαλε 17.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ για άδειες μητρότητας, 15.000.000 ευρώ για προγράμματα απασχόλησης και 2.200.000 ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το συνολικό ποσό των 50.393.656,46 ευρώ πληρώνουν έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου  15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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