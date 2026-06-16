e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους έως τις 19 Ιουνίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές ΟΑΕΕ και εφάπαξ από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα από τη ΔΥΠΑ.