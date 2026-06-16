Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα σήμερα για τα Ειδικά Μαθήματα με εξέταση στα Αγγλικά

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά. Η εξέταση αρχίζει στις 10:00 και οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 9:30.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αυτά, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους, το τρέχον έτος, σε σχολή ή τμήμα που απαιτεί σχετική εξέταση.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα με το Ελεύθερο Σχέδιο την Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο την Πέμπτη 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά την Παρασκευή 19 Ιουνίου και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, στα Ιταλικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου και στα Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες. Η εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο και στο Γραμμικό Σχέδιο διαρκεί έξι ώρες. Στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο. Στο μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες και 30 λεπτά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες έως τις 08:00 για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30. Η οδηγία αφορά το Ελεύθερο Σχέδιο, το Γραμμικό Σχέδιο, τα Γερμανικά, τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά. Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, το οποίο αρχίζει στις 10:00, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες έως τις 9:30.

Παράλληλα, έχει αρχίσει από χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, η περίοδος διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και των Πρακτικών Δοκιμασιών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που διεκδικούν εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ