MasterChef: Συγκίνηση και κλάματα στην τελευταία ομαδική δοκιμασία – «Αυτοχειροκροτηθείτε και αγκαλιαστείτε»

Η τελευταία ομαδική δοκιμασία στη «Μητέρα των Μαχών» φέρνει τις δύο μπριγάδες του MasterChef 10 μπροστά στην πιο κρίσιμη στιγμή του φετινού διαγωνισμού. Οι παίκτες διεκδικούν έναν ακόμη σημαντικό πόντο, ενώ το αποτέλεσμα θα κρίνει ποια ομάδα θα περάσει σύσσωμη στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό.

Στην 7η ημέρα της «Μητέρας των Μαχών», το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, καθώς η συγκεκριμένη δοκιμασία ήταν η τελευταία στην οποία οι δύο μπριγάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες ως ομάδες.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο χρόνος άρχισε να μετρά αντίστροφα και η προετοιμασία των ουζομεζέδων είχε ολοκληρωθεί. Ο Τάσος περιέγραψε τη στιγμή και δήλωσε: «Στο τέλος συγκινηθήκαμε. Άρχισε να κλαίει ο Πάνος. Συγκινήθηκα κι εγώ, εννοείται, πάρα πολύ. Και για κάποιον λόγο, στην πρώτη φορά που με κοιτάει ο Δημητριάδης και μου χαμογελάει».

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνεχάρη όλους τους παίκτες για την πορεία τους και αναφέρθηκε στην τελευταία πράξη της «Μητέρας των Μαχών». Ο σεφ και κριτής τόνισε ότι η ομαδική διαδικασία ολοκληρώνεται και ότι πλέον η συνέχεια αφορά έναν παίκτη από κάθε μπριγάδα.

«Σήμερα είναι η τελευταία ομαδική δοκιμασία. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτοχειροκροτηθείτε και αγκαλιαστείτε. Και γιατί να αγκαλιαστείτε; Γιατί αυτή ήταν η τελευταία δοκιμασία στην οποία οι δύο μπριγάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες. Αυτό που μας μένει αφορά έναν από την κάθε μπριγάδα, πράγμα που σημαίνει πως όσα βιώσατε μέχρι τώρα κάπου εδώ έφτασαν στο τέλος τους. Συγχαρητήρια, μπλε μπριγάδα. Συγχαρητήρια, κόκκινη μπριγάδα. Μπράβο, παιδιά», σημείωσε.

Ο Πάνος εμφανίστηκε έτοιμος να εκπροσωπήσει την μπριγάδα του, εφόσον του ζητηθεί. Ο ίδιος ανέφερε ότι η πιθανή αποτυχία των «κόκκινων» να μπουν στους ημιτελικούς θα του στοιχίσει ιδιαίτερα.

«Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάναμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε παλέψει για να είμαστε εδώ. Αν χάσουμε τη “Μητέρα των Μαχών”, νομίζω ότι θα χρειαστώ πολύ καιρό για να το συγχωρέσω αυτό στον εαυτό μου. Αν εκπροσωπήσω κιόλας την μπριγάδα μου».

Στο trailer, ο Σωτήρης Κοντιζάς υπενθυμίζει στους διαγωνιζόμενους ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της «Μητέρας των Μαχών» θα καθορίσει ποια μπριγάδα θα συνεχίσει σύσσωμη και ποια θα ολοκληρώσει την πορεία της στο MasterChef 10.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επισημαίνει επίσης τη δύσκολη αποστολή των παικτών, καθώς οι ίδιοι κρατούν την τύχη και το μέλλον τους στον διαγωνισμό στα χέρια τους. «Είναι πάρα πολύ βαρύ. Κι όλα βρίσκονται στα χέρια τους», υπογραμμίζει ο σεφ και κριτής.

Το άγχος και οι αυξημένες απαιτήσεις των δοκιμασιών οδηγούν τους «κόκκινους» και τους «μπλε» σε λάθη. Ο Πάνος Ιωαννίδης σχολιάζει χαρακτηριστικά ένα από τα πιάτα και λέει: «Το ένα είναι ωμό. Αυτό είναι ωμό».