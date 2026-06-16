Νεϊμάρ: Περιμένει το τρίτο του παιδί με την Μπρούνα Μπιανκάρντι – Η ανακοίνωση εν μέσω Μουντιάλ

Η Μπρούνα Μπιανκάρντι και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ ετοιμάζονται να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους, καθώς περιμένουν το τρίτο τους παιδί μαζί. Το ευχάριστο νέο ανακοίνωσε το ζευγάρι μέσα από τα social media τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

Οι δυο τους, που είναι ήδη γονείς της Μάβι, η οποία θα κλείσει τα τρία της χρόνια τον προσεχή Οκτώβριο, και της μικρής Μελ, που γίνεται ενός έτους τον Ιούλιο, αποκάλυψαν παράλληλα και το φύλο του μωρού. Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο από το πάρτι αποκάλυψης φύλου, γνωστοποίησαν ότι περιμένουν ακόμη ένα κοριτσάκι.

«Έχουμε κάποια νέα να μοιραστούμε μαζί σας», έγραψε η γνωστή influencer στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αυτό το διάστημα, η Μπιανκάρντι διαμένει μαζί με την οικογένειά της σε πολυτελή έπαυλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρακολουθεί από κοντά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Νεϊμάρ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ζευγαριού, οι οποίοι έσπευσαν να τους στείλουν τις θερμότερες ευχές τους για το νέο μέλος που έρχεται να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα»

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα και, από σήμερα, θα είναι οι Spice Girls», είπε ο Νεϊμάρ στο βίντεο όταν ανακοίνωσαν ότι περιμένουν άλλο ένα κορίτσι. Τα νέα ήρθαν από την οικογένεια, σε μια παιχνιδιάρικη στιγμή με μπογιές.

«Σας ενημερώνω ήδη, του χρόνου, τον Δεκέμβριο, ένα αγόρι», αστειεύτηκε ο αθλητής για το επόμενο παιδί που θέλει να αποκτήσει. Είναι ήδη πατέρας του 14χρονου Ντάβι Λούκα από τη σχέση του με την Κάρολ Ντάντας, η οποία συμμετείχε επίσης στην ανακοίνωση.