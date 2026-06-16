Νεϊμάρ: Περιμένει το τρίτο του παιδί με την Μπρούνα Μπιανκάρντι – Η ανακοίνωση εν μέσω Μουντιάλ

Η Μπρούνα Μπιανκάρντι και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ ανακοίνωσαν μέσω των social media τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι. Το ζευγάρι, που έχει ήδη δύο κόρες, τη Μάβι και τη Μελ, μοιράστηκε το ευχάριστο νέο με τους θαυμαστές του, προκαλώντας ενθουσιασμό για την ολοκλήρωση της οικογενειακής τους ευτυχίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μπρούνα Μπιανκάρντι και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ ετοιμάζονται να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους, καθώς περιμένουν το τρίτο τους παιδί μαζί. Το ευχάριστο νέο ανακοινώθηκε μέσω social media τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
  • Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο από το πάρτι αποκάλυψης φύλου, γνωστοποίησαν ότι περιμένουν ακόμη ένα κοριτσάκι. Το ζευγάρι είναι ήδη γονείς της Μάβι και της Μελ.
  • Ο Νεϊμάρ, ήδη πατέρας του 14χρονου Ντάβι Λούκα, αστειεύτηκε πως «Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα και, από σήμερα, θα είναι οι Spice Girls» με την ανακοίνωση της έλευσης του νέου κοριτσιού.

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Η Μπρούνα Μπιανκάρντι και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ ετοιμάζονται να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους, καθώς περιμένουν το τρίτο τους παιδί μαζί. Το ευχάριστο νέο ανακοίνωσε το ζευγάρι μέσα από τα social media τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

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Οι δυο τους, που είναι ήδη γονείς της Μάβι, η οποία θα κλείσει τα τρία της χρόνια τον προσεχή Οκτώβριο, και της μικρής Μελ, που γίνεται ενός έτους τον Ιούλιο, αποκάλυψαν παράλληλα και το φύλο του μωρού. Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο από το πάρτι αποκάλυψης φύλου, γνωστοποίησαν ότι περιμένουν ακόμη ένα κοριτσάκι.

«Έχουμε κάποια νέα να μοιραστούμε μαζί σας», έγραψε η γνωστή influencer στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Αυτό το διάστημα, η Μπιανκάρντι διαμένει μαζί με την οικογένειά της σε πολυτελή έπαυλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρακολουθεί από κοντά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Νεϊμάρ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ζευγαριού, οι οποίοι έσπευσαν να τους στείλουν τις θερμότερες ευχές τους για το νέο μέλος που έρχεται να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα»

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα και, από σήμερα, θα είναι οι Spice Girls», είπε ο Νεϊμάρ στο βίντεο όταν ανακοίνωσαν ότι περιμένουν άλλο ένα κορίτσι. Τα νέα ήρθαν από την οικογένεια, σε μια παιχνιδιάρικη στιγμή με μπογιές.

«Σας ενημερώνω ήδη, του χρόνου, τον Δεκέμβριο, ένα αγόρι», αστειεύτηκε ο αθλητής για το επόμενο παιδί που θέλει να αποκτήσει. Είναι ήδη πατέρας του 14χρονου Ντάβι Λούκα από τη σχέση του με την Κάρολ Ντάντας, η οποία συμμετείχε επίσης στην ανακοίνωση.

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