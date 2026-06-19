Ορμούζ: Δωρεάν διελεύσεις για 60 ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν – «Παράθυρο» ειδοποίησης 48 ωρών στα πλοία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια κίνηση που στοχεύει στην εκτόνωση της ανησυχίας για την παγκόσμια οικονομία, οι ιρανικές αρχές ανοίγουν παράθυρο διευκόλυνσης για το παγκόσμιο εμπόριο κατά τη διάρκεια της κρίσιμης διαπραγματευτικής περιόδου με τις ΗΠΑ.

Η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) ανακοίνωσε ότι η διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Ορμούζ θα πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή τελών για τους επόμενους δύο μήνες, αναλαμβάνοντας πλήρως το κόστος της ασφάλειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ελεύθερη πρόσβαση υπό τους όρους του Μνημονίου

Η PGSA του Ιράν ανακοίνωσε ότι στα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα παρέχεται πρόσβαση βάσει των όρων του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) για ένα διάστημα 60 ημερών.

Σε σχετική δήλωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η αρμόδια αρχή διευκρίνισε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες.

«Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για διέλευση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την επιθυμητή ώρα αναχώρησής τους».

Μηδενικά τέλη και κάλυψη εξόδων

Η ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου οι διελεύσεις θα είναι εντελώς δωρεάν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή του εμπορίου εν μέσω των διπλωματικών συνομιλιών.

Όπως υπογραμμίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, «Κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου, δεν θα εισπράττονται τέλη από τα πλοία. Το κόστος της ασφάλειας, της προστασίας, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, καθώς και η σχετική ιρανική ασφαλιστική κάλυψη θα βαρύνουν την κυβέρνηση του Ιράν».