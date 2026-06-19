Χεζμπολάχ: «Θα υπερασπιστούμε τη γη και τον λαό μας» στον Λίβανο – Αρνείται ότι παραβίασε την εκεχειρία

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι θα υπερασπιστεί τη γη και τον λαό του Λιβάνου ενάντια στο Ισραήλ, στον απόηχο αναζωπύρωσης της βίας παρά την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η οργάνωση αρνήθηκε τις κατηγορίες περί παραβίασης της εκεχειρίας, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στο Ισραήλ για τις συγκρούσεις που έχουν προκαλέσει θύματα και στις δύο πλευρές.

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Διεθνή Νέα

Χεζμπολάχ
Φωτογραφία αρχείου: Hassan Ammar / AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους με μεγάλο θάρρος» εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε η σιιτική οργάνωση εν μέσω αναζωπύρωσης της βίας.
  • Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.
  • Η φιλοϊρανική οργάνωση αρνήθηκε «τις κατηγορίες του εχθρού ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία», αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στο Ισραήλ.

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Οι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους με μεγάλο θάρρος» εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα η σιιτική οργάνωση, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της βίας, παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

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Με 18 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή από χθες, Πέμπτη, το βράδυ και το Ισραήλ να αναφέρει σήμερα ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, η σιιτική οργάνωση δεσμεύτηκε να παραμείνει «σε εγρήγορση ενάντια σε οποιαδήποτε επιθετικότητα».

Στην ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση αρνήθηκε «τις κατηγορίες του εχθρού ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία», και απέδωσε την ευθύνη αποκλειστικά στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η γειτονική χώρα «δεν τήρησε ποτέ καμία συμφωνία εκεχειρίας» από τα τέλη του 2024.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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