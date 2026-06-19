Μισθοδοσία Αρχιερέων: Η απάντηση της Ιεράς Συνόδου στις αντιδράσεις για τις αυξήσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος προχώρησε σε γραπτή δήλωση σχετικά με τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων.

Στη δήλωσή του επιχείρησε να αποσαφηνίσει, όπως αναφέρει, ανακρίβειες που διατυπώθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνοντας ότι η μισθοδοσία του ιερού Κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας από το ελληνικό κράτος και δεν αποτελεί προνομιακή μεταχείριση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν εισάγει νέο προνόμιο, αλλά εντάσσει τη μισθοδοσία των Αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.

Η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

«Η συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων ανέδειξε εύλογους προβληματισμούς, αλλά προβλήθηκαν και αρκετές ανακρίβειες, γι’ αυτό επιβάλλεται νηφάλια αποσαφήνιση.

Πρώτα απ’ όλα, είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι η μισθοδοσία του ιερού Κλήρου αποτελεί την ιστορική και διαχρονική ανταπόδοση της Πολιτείας για την τεράστια μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε από τις Ιερές Μονές κατά την περίοδο 1833–1952, χωρίς πλήρη και ισότιμη αποζημίωση. Η περιουσία αυτή αξιοποιήθηκε προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία πανεπιστημίων και νοσοκομείων, στην αποκατάσταση αγροτών, προσφύγων, ακτημόνων και μικροκαλλιεργητών, καθώς και στη δημιουργία κοινόχρηστων, κοινωφελών χώρων και άλλων υποδομών δημόσιας ωφέλειας. Υπό αυτήν την έννοια, η μισθοδοσία του Κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό, και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση της Εκκλησίας εκ μέρους του Κράτους.

Παράλληλα, η πρόσφατη ρύθμιση, που εισηγείται η Ελληνική Πολιτεία, δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο. Επαναφέρει τη μισθοδοσία των Αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Στην ελληνική έννομη τάξη η ευθύνη διοίκησης και ο θεσμικός ρόλος αντανακλώνται και μισθολογικά. Για τον λόγο αυτό οι αποδοχές των Αρχιερέων συνδέονται με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών.

Οι αναφορές σε υπέρογκα ή λανθασμένα ποσά βασίζονται συχνά σε εσφαλμένη ανάγνωση ή ηθελημένη διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων.

Παρακαλούμε, λοιπόν, το ζήτημα να προσεγγίζεται με αλήθεια, δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, μακριά από υπερβολές και χωρίς καλλιέργεια εύκολων εντυπώσεων.

Για την ποιμαίνουσα Εκκλησία η προσπάθεια επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ποιμαντικής ευθύνης και της διακονίας και γι’ αυτό επιτελείται αθόρυβα από τον κάθε ποιμένα, χωρίς να διαφημίζεται, σύμφωνα με την Ευαγγελική προσταγή “σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου” (Ματθ. 6:3).»

Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο “Ενώπιος Ενωπίω” για τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου αναφορικά με τις μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών ότι «αυτό αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα και αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και χρόνια. Από την πλευρά μου, όμως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο μισθός του μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από τον μισθό του μουφτή. Έτσι, ο μισθός τους εξισώνεται και πάει στο επίπεδο του μισθού του Γενικού Γραμματέα, διότι ο μητροπολίτης διοικεί μία μητρόπολη».