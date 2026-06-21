Φανή Χαλκιά: «Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά»

Η Φανή Χαλκιά μίλησε για τη μητρότητα και την απόφασή της να κάνει οικογένεια, στην εκπομπή «Μαμά – δες», όπου την υποδέχτηκε η Αλεξάνδρα Δουβαρά. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου αναφέρθηκε στην περίοδο της ζωής της κατά την οποία πίστευε ότι δεν θα αποκτήσει παιδιά, ενώ σήμερα είναι μητέρα δύο γιων.

Η εξομολόγηση της Φανής Χαλκιά για τα παιδιά

Η Φανή Χαλκιά ανέφερε ότι, μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, ήταν βέβαιη πως δεν θα κάνει παιδιά. «Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά. Ήμουν τόσο σίγουρη που δεν μπορώ να το περιγράψω…» είπε αρχικά η Φανή Χαλκιά.

Στη συνέχεια, η Ολυμπιονίκης εξήγησε ότι είχε αποδεχθεί αυτή τη σκέψη και δεν ένιωθε ότι η ζωή της θα ήταν λιγότερο πλήρης χωρίς παιδιά. «Είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε. Καμιά φορά νομίζω ότι τη ζωή την προσαρμόζουμε στη συνθήκη που ζούμε. Έλεγα πάντα, κάνω ή δεν κάνω παιδιά, θα περνάω πάρα πολύ όμορφα. Έχει να κάνει με τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Επειδή έχω ζήσει περισσότερα χρόνια που δεν είχα παιδιά ως ενήλικας, από όσα έχω παιδιά, πάντα περνάμε ωραία όταν βρίσκουμε να γεμίσουμε δημιουργικά τον χρόνο μας», πρόσθεσε η Φανή Χαλκιά.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι, μετά από μια ηλικία, η μητέρα της σταμάτησε να τη ρωτά εάν θα παντρευτεί και εάν θα κάνει παιδιά. «Νομίζω δεν το είχε κανείς στο κεφάλι του αυτό, ότι θα παντρευτώ και θα κάνω παιδιά. Περίπου στα 35 η μαμά μου σταμάτησε να με ρωτάει…» είπε η Φανή Χαλκιά.

Η οικογένεια της Φανής Χαλκιά

Η Φανή Χαλκιά είναι παντρεμένη με τον Λούη Καραμάνο και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Η οικογένειά τους έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε ο σύζυγός της. Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που βίωσαν, αλλά και για τη δύναμη που αντλεί από τα παιδιά και την οικογένειά της στην καθημερινότητά της.

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