ΗΠΑ και Ιράν αρχίζουν συνομιλίες στην Ελβετία για μόνιμη συμφωνία – Αναμένεται o Τζέι Ντι Βανς

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Στην Ελβετία αναμένεται να αρχίσουν σήμερα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έφθασε το βράδυ του Σαββάτου στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η αμερικανική αποστολή αναμένεται να φθάσει εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Press TV δημοσίευσε φωτογραφίες της ιρανικής αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Ελβετία, όπου θα διεξαχθούν οι τεχνικού επιπέδου συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναμένεται να ηγηθούν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το μνημόνιο κατανόησης και οι διαπραγματεύσεις

Το μνημόνιο κατανόησης, που υπεγράφη την Τετάρτη από τα μέρη, προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κεντρικό ζήτημα των συνομιλιών αποτελεί το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Βέρνη, οι «προπαρασκευαστικές» συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες άρχισαν ήδη από χθες. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρουσία αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, χωρών που μεσολαβούν.

Η συμφωνία «σε κίνδυνο»

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο», αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες της. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία προβλέπει ρητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, χωρίς εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Τεχεράνη επέμεινε σε αυτόν τον όρο.

Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων ημερών στον Λίβανο, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» του στενού του Ορμούζ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν ότι θα ληφθούν και «άλλα μέτρα», αν αυτό κριθεί απαραίτητο, για να «πειθαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις» που αναλήφθηκαν με το μνημόνιο κατανόησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, απείλησε ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει «διόδια» στο στενό του Ορμούζ, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στο στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP