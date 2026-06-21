Λος Άντζελες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε αποθήκη

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες το Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση από πυκνό μαύρο καπνό.

Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό που αφορά πολλαπλές δικαιοδοσίες», επισημαίνοντας ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων.

Η εστία της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αποθήκη κατεψυγμένων τροφίμων, έκτασης 46.400 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τις αρχές, η καύση αφρώδους μόνωσης, η πιθανή διαρροή αμμωνίας και η τήξη ηλιακών πάνελ έχουν δυσχεράνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες έχουν θέσει την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο η φωτιά συνεχίζει να καίει και να εκπέμπει αναθυμιάσεις με οσμή καμένου πλαστικού.

Οι επιπτώσεις στους κατοίκους

Στις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής Μπόιλ Χάιτς να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να περιορίσουν την έκθεσή τους στον καπνό. Παράλληλα, οι αρχές άνοιξαν κέντρα υποστήριξης για όσους επηρεάστηκαν από τις συνθήκες.

Οι πυροσβέστες ήραν αργότερα τις εντολές περιορισμού, ωστόσο οι αρχές επισήμαναν ότι η ποιότητα του αέρα παραμένει επιβαρυμένη. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Η δημοτική σύμβουλος Ιζαμπέλ Τζουράδο εξέφρασε ανησυχία για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Η ίδια τόνισε ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει ημέρες έκθεσης σε καπνό, περιορισμούς και συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή.

Πηγή: AFP