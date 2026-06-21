e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 26 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλουν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ. Οι πληρωμές θα διανεμηθούν σε 2.684.952 δικαιούχους και αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.