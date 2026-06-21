PosoKanei: Πώς μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών

Το «PosoKanei», η ψηφιακή εφαρμογή που σχεδίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των τιμών στα καταναλωτικά αγαθά, μετρά ήδη πάνω από 175.000 χρήστες. Η λειτουργία της πλατφόρμας συμπίπτει με μια περίοδο σταθερών πιέσεων από τις τιμές των βασικών αγαθών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται πλέον στους πολίτες η δυνατότητα για απευθείας σύγκριση κωδικών και τιμών ανάμεσα στις διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες, μεθόδους αναζήτησης, όπου αυτή η ανάγκη που καλυπτόταν αποσπασματικά.

Μέχρι τώρα, η σύγκριση τιμών για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία. Οι καταναλωτές έπρεπε να μπαίνουν ξεχωριστά στο e-shop της κάθε αλυσίδας, να ψάχνουν έναν-έναν τους ίδιους κωδικούς προϊόντων και να κάνουν μόνοι τους τις πράξεις για το τελικό σύνολο. Αυτό απαιτούσε πολύ χρόνο και σπάνια οδηγούσε σε μια ξεκάθαρη και σωστή εικόνα της αγοράς.

Η πλατφόρμα «PosoKanei» συγκεντρώνει όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα σημείο. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να βλέπει όχι μόνο την τιμή ενός μεμονωμένου προϊόντος, αλλά και το συνολικό κόστος για ολόκληρη τη λίστα των αγορών του, προτού καν φύγει από το σπίτι του για να επισκεφθεί το κατάστημα.

Τι είναι το PosoKanei

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο για την εύρεση και τη σύγκριση τιμών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης. Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν τις τιμές ανά σούπερ μάρκετ, να βλέπουν πώς διαμορφώνονται αυτές με την πάροδο του χρόνου και να φτιάχνουν τις δικές τους λίστες αγορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς δεν είναι e-shop και δεν προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών.

Τι βρίσκει ο χρήστης μέσα στην εφαρμογή

Σήμερα η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίοι ανανεώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς.

Τα προϊόντα κατανέμονται σε έξι βασικές κατηγορίες:

Τρόφιμα

Ποτά

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Προϊόντα καθαριότητας

Βρεφικά είδη

Προϊόντα για κατοικίδια

Το μεγαλύτερο μέρος της πλατφόρμας καταλαμβάνουν τα τρόφιμα με 4.810 κωδικούς. Συνολικά, τα προϊόντα χωρίζονται σε 36 υποκατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν από βασικά είδη διατροφής (όπως ζυμαρικά, όσπρια και γαλακτοκομικά) μέχρι είδη πρώτης ανάγκης, όπως απορρυπαντικά, χαρτικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Για να βρει κανείς αυτό που ψάχνει, μπορεί απλώς να πληκτρολογήσει το όνομα του προϊόντος ή να χρησιμοποιήσει το barcode του. Μάλιστα, μέσω της εφαρμογής για κινητά, ο χρήστης μπορεί να σκανάρει απευθείας το γραμμωτό κώδικα με την κάμερά του για ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσματα.

Από ποιες αλυσίδες προέρχονται οι τιμές

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market In και Lidl.

Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με δύο τρόπους: είτε μέσω απευθείας παροχής στοιχείων από τις ίδιες τις αλυσίδες είτε μέσω αυτοματοποιημένης άντλησης πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί ξεχωριστά κάθε ιστοσελίδα.

Γιατί η σύγκριση τιμών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη

Η βασική αξία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς στην προβολή των τιμών. Βρίσκεται στην οργάνωση της πληροφορίας.

Ο καταναλωτής μπορεί να διαπιστώσει εάν ένα προϊόν που αγοράζει συστηματικά διατίθεται φθηνότερα σε άλλη αλυσίδα, να συγκρίνει το κόστος πολλών προϊόντων ταυτόχρονα και να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για τις διαφορές που υπάρχουν στην αγορά.

Σε ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί σταθερές εβδομαδιαίες αγορές, ακόμη και μικρές αποκλίσεις σε βασικά προϊόντα μπορούν σε βάθος μηνών να μεταφραστούν σε υπολογίσιμη εξοικονόμηση.

Παράλληλα, η ύπαρξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή πληροφοριών και επιτρέπει τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη της πλατφόρμας στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Όπως επισημαίνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, «το PosoKanei είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και η ακρίβεια είναι ένα από τα σημαντικότερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή προσφέρει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις τιμές χιλιάδων προϊόντων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης πριν από κάθε αγορά. Ο υπουργός σημειώνει ακόμη ότι η πλατφόρμα βασίζεται σε cloud υποδομές και σε συνεχή επικαιροποίηση των δεδομένων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι αναπτύχθηκε από ελληνική startup με έδρα την Πτολεμαΐδα, στοιχείο που -όπως αναφέρει- καταδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να παράγεται σε κάθε περιοχή της χώρας.

Το ψηφιακό καλάθι που δείχνει το πραγματικό κόστος

Η λειτουργία που ενδέχεται να έχει τη μεγαλύτερη πρακτική αξία για τους χρήστες είναι η δημιουργία προσωπικών λιστών αγορών. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε διαφορετικές λίστες και να προσθέσει μέχρι πενήντα προϊόντα σε καθεμία. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να ορίσει συγκεκριμένες ποσότητες για κάθε προϊόν.

Με βάση αυτές τις επιλογές, το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος του καλαθιού στις αλυσίδες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Ο καταναλωτής δεν συγκρίνει μεμονωμένες τιμές αλλά το πραγματικό ποσό που θα πληρώσει στο ταμείο.

Έτσι μπορεί να διαπιστώσει αν τον συμφέρει να πραγματοποιήσει το σύνολο των αγορών του σε μία αλυσίδα ή αν η εξοικονόμηση προκύπτει από διαφορετικές επιλογές προϊόντων.

«Ψάξε μου φθηνότερα»: Όταν η εφαρμογή προτείνει εναλλακτικές

Μία από τις λειτουργίες που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τη συνολική δαπάνη είναι η επιλογή «Ψάξε μου φθηνότερα».

Η πλατφόρμα προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές μέσα στην ίδια κατηγορία προϊόντων, επιτρέποντας στον χρήστη να εξετάσει λύσεις που ενδεχομένως δεν είχε εντοπίσει μόνος του.

Η σύγκριση δεν γίνεται με πλήρη αντιστοίχιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ωστόσο προσφέρει ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για όσους επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος των αγορών τους χωρίς να αλλάξουν σημαντικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Η αξία του ιστορικού τιμών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Το ιστορικό τιμών επιτρέπει στον χρήστη να διαπιστώσει αν μια προσφορά είναι πράγματι ελκυστική ή αν η τιμή ενός προϊόντος βρίσκεται κοντά στα επίπεδα στα οποία κινείται συνήθως.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το πληροφοριακό πλεονέκτημα που διαθέτει ο πωλητής και ενισχύεται η δυνατότητα του καταναλωτή να αξιολογεί πιο αντικειμενικά τις προσφορές της αγοράς.

Σύγκριση και με το εξωτερικό

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το PosoKanei εμφανίζει και τιμές από ευρωπαϊκές αγορές. Σήμερα καλύπτονται κυρίως αλυσίδες λιανικής σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρεται για απλουστευμένες συγκρίσεις, καθώς κάθε αγορά λειτουργεί με διαφορετικό φορολογικό και εμπορικό πλαίσιο. Ωστόσο, δίνει στους πολίτες μια ευρύτερη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη κάνει γνωστό ότι το «PosoKanei» θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες κατηγορίες, περισσότερα προϊόντα και επιπλέον πηγές πληροφόρησης, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η επέκταση της πλατφόρμας στην αγορά ενέργειας.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ