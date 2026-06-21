Your Face Sounds Familiar: Στα παρασκήνια πριν από το σόου της Κυριακής

Η σκηνή είναι έτοιμη να «πάρει φωτιά» με απίστευτη ενέργεια, δυνατές μουσικές και έντονα συναισθήματα! Το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει απόψε για ένα ακόμα φαντασμαγορικό σόου. Απόψε, συντονιζόμαστε στο πιο ανατρεπτικό τηλεοπτικό σύμπαν και ετοιμαζόμαστε για μεταμορφώσεις που θα συζητηθούν, καθηλωτικές ερμηνείες και performances που κόβουν την ανάσα!

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Your Face Sounds Familiar: Στα παρασκήνια πριν από το σόου της Κυριακής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμαζόταν για ένα ακόμα φαντασμαγορικό θέαμα, με τη σκηνή να ανυπομονεί να γεμίσει με πρόσωπα, μουσική, ενέργεια και συναίσθημα.
  • Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή και 10 εκπληκτικούς καλλιτέχνες, η Κυριακή 21 Ιουνίου στις 21:00 θα χάριζε μεταμορφώσεις που εντυπωσίαζαν και ερμηνείες που καθήλωναν.
  • Πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής, οι προετοιμασίες βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους, με ατελείωτες ώρες δουλειάς για τις πρόβες, τις φωνητικές ασκήσεις, τις χορογραφίες, το μακιγιάζ και τα κοστούμια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με τη σκηνή να ανυπομονεί να γεμίσει με πρόσωπα, μουσική, ενέργεια και συναίσθημα, το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζεται για ένα ακόμα φαντασμαγορικό θέαμα.

Σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου στις 21:00, το μαγικό σύμπαν του εμβληματικού σόου θα φωτιστεί και θα χαρίσει μεταμορφώσεις που εντυπωσιάζουν, ερμηνείες που καθηλώνουν και performance που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

 Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση,  τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 εκπληκτικούς καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν και Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα γίνει η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία.

 Πριν ανάψουν, όμως, τα φώτα της σκηνής και ξεκινήσει το αγαπημένο σόου, οι προετοιμασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους και η δημιουργική ομάδα δουλεύει ασταμάτητα.

Πίσω από κάθε εμφάνιση, κρύβεται μια πολύπλευρη διαδικασία. Οι πρόβες, οι φωνητικές ασκήσεις, οι χορογραφίες, το μακιγιάζ και τα κοστούμια, συνθέτουν ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστικό ταξίδι. Ατελείωτες ώρες δουλειάς, μέχρι οι διαγωνιζόμενοι να βρεθούν μπροστά στο κοινό.

 Οι φωτογραφίες και το video από τα παρασκήνια αποκαλύπτουν μοναδικές στιγμές από αυτή τη διαδρομή και δίνουν την εικόνα, το κλίμα, τον ενθουσιασμό και τον «πυρετό» που επικρατεί λίγο πριν ανοίξει η αυλαία.


Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ