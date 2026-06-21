Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο και θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα και θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Σε αυτές τις περιοχές θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς. Στα νοτιοανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Καιρός: Θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ορατότητα: Θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Άνεμοι: Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026