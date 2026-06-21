Έμπολα: Στα 956 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό – 245 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 956, με 245 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών της χώρας. Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο.

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Διεθνή Νέα

Έμπολα, Κονγκό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη ΛΔ Κονγκό, τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του ιού Έμπολα αυξήθηκαν σε 956, ενώ 245 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
  • Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο.
  • Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα στη μεγάλη χώρα της Κεντρικής Αφρικής, με τον ιό να έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

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Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 956, ενώ 245 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών της χώρας.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, Σαμουέλ Ροζέρ Κάμπα, είχε αναφέρει 933 κρούσματα και 245 θανάτους. Ο ίδιος είχε σημειώσει ότι 80 ασθενείς ανάρρωσαν και έλαβαν εξιτήριο από κέντρα θεραπείας της ιδιαίτερα μολυσματικής νόσου.

Η επιδημία και το στέλεχος του ιού

Η τρέχουσα επιδημία, η οποία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, οφείλεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού. Για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει σήμερα ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο. Αντίθετα, οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες είχαν συνδεθεί με το στέλεχος Ζαΐρ, για το οποίο υπάρχει εμβόλιο.

Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα στη μεγάλη χώρα της Κεντρικής Αφρικής. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί, πριν κηρυχθεί επίσημα η επιδημία.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο δείκτης θνητότητας της νόσου κυμαίνεται από 25% έως 90%.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε καταγραφεί την περίοδο 2018-2020, όταν σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σύνολο 3.500 κρουσμάτων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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