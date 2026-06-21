Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη για δύο χρόνια

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς συμφώνησε με τον Αντώνη Κόνιαρη. Ο 28χρονος γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, θα φορά τη φανέλα της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου

Η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων» αναφέρει: «Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη για δύο χρόνια. Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ αποτελεί μια ποιοτική προσθήκη και παράλληλα δυναμική ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας μας. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ουσιαστικές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,82 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,22 ασίστ σε 22 αγώνες, όσο και στο FIBA Europe Cup, με μέσο όρο 3,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 17 αγώνες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πορεία μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Το Μαρούσι θα είναι η τέταρτη ομάδα στην οποία θα συνεργαστεί με τον κόουτς Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά την Εθνική Νέων του 2017, με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό της Κρήτης, τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα.

Η πορεία του Αντώνη Κόνιαρη

Ο Αντώνης Κόνιαρης γεννήθηκε στα Χανιά στις 30 Σεπτεμβρίου 1997. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Α.Ο. Ακρωτηρίου και το 2011, σε ηλικία 14 ετών, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.

Με την ομάδα Παίδων του “Δικεφάλου του Βορρά” κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2014. Είχε προηγηθεί το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία με την ανδρική ομάδα, σε ηλικία 16 ετών και 12 ημερών. Χρησιμοποιήθηκε για 31 δευτερόλεπτα στον αγώνα ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 88-81, στην πρεμιέρα της σεζόν 2013-14, που έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2013.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, από το 2014 έως το 2016. Στη συνέχεια, επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για τρία χρόνια, από το 2016 έως το 2019. Συνέχισε στον Ολυμπιακό, από το 2019 έως το 2021, ενώ τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε στον Ιωνικό και στην ισπανική Obradoiro. Επόμενοι σταθμοί του ήταν η ΑΕΚ, από το 2021 έως το 2023, ο Προμηθέας Πάτρας, τη σεζόν 2023-24, το Λαύριο, τη σεζόν 2024-25, και ο ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2025-26.

Ο Αντώνης Κόνιαρης έχει συμμετοχές με όλες τις Εθνικές ομάδες. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Νέων Ανδρών το 2017 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Παίδων το 2013.

Έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Ελλάδας ως παίκτης του Παναθηναϊκού, το 2015 και το 2016. Αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος νέος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, το 2017 και το 2018, ενώ το 2018 ήταν νικητής στον διαγωνισμό σε σουτ τριών πόντων στο All Star Game της Basket League».

Με την απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη, το Μαρούσι ενισχύει τον ελληνικό κορμό του και προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη με εμπειρία από την Basket League, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις Εθνικές ομάδες.