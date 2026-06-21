Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί: Πότε θα καταβληθεί και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Έως τις 30 Ιουνίου 2026 θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Η ενίσχυση αφορά γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του 2024. Μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με τρία παιδιά θα λάβει 450 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα εισοδηματικά όρια

Δικαιούχοι είναι οι έγγαμοι και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τόσο τα κοινά όσο και τα μη κοινά παιδιά που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Όσοι δηλώσουν μεταβολή στοιχείων λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση ή τυχόν συμπληρωματικό ποσό έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις, το ποσό θα πιστωθεί στον υπόχρεο της δήλωσης. Στις χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά κοινά εξαρτώμενα τέκνα θα κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Το ποσό δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.

Παράλληλα, η ενίσχυση δεν επιβαρύνεται με κράτηση ή εισφορά και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με κοινωνικές και προνοιακές παροχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ