Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ – Τι συζήτησαν

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

Μητσοτάκης: Το Φθινόπωρο θα παρουσιαστούν τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνουν 420 παρεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

