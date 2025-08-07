Τραμπ: Είναι σημαντικό χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες στοχεύουν στην εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

«Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που “δημιουργείται” από το Ιράν έχει ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ εντελώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατοίκων συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, σε συμφωνίες που έγιναν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών έχουν «παγώσει» εξαιτίας του πολέμου και του λιμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος εκεί, όπου οι τοπικές αρχές λένε ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχει προκαλέσει παγκόσμια οργή. Ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν σχέδια τις τελευταίες ημέρες για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά ενεργά με το Αζερμπαϊτζάν την πιθανότητα να εντάξει τη χώρα αυτή και ορισμένους συμμάχους της Κεντρικής Ασίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ελπίζοντας να εμβαθύνει τους υπάρχοντες δεσμούς τους με το Ισραήλ, σύμφωνα με πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

