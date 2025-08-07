Ηράκλειο: Καρέ καρέ η κλοπή τσάντας που ξέχασε τουρίστρια σε τουαλέτα μαγαζιού – Αναζητούνται οι δράστες – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο η κλοπή μίας τσάντας που είχε ξεχάσει μία τουρίστρια σε κατάστημα εστίασης στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.

Η γυναίκα ξέχασε την τσάντα της στο πόμολο της πόρτας της τουαλέτας, κάτι που αντιλήφθηκε ένα ζευγάρι «ελαφροχέρηδων».

Στο βίντεο που μετέδωσε το MEGA, διακρίνεται το ζευγάρι να κατεβαίνει στις τουαλέτες του καταστήματος. Η γυναίκα βλέπει την τσάντα και την δείχνει στον άνδρα, ο οποίος την συνοδεύει. Εκείνος ελέγχει τον χώρο και αφού σιγουρεύεται ότι είναι μόνοι τους, αρπάζουν την τσάντα και γίνονται «καπνός».

Η τουρίστρια που ξέχασε την τσάντα, μέσα στην οποία είχε, όπως λέει η ίδια, το ποσό των 2.000 ευρώ, προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, που προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το ζευγάρι και να προχωρήσουν σε συλλήψεις.