Γιάννης Στάνκογλου: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με συντροφιά τα παιδιά του – ΦΩΤΟ

Ο Γιάννης Στάνκογλου φέτος το καλοκαίρι επέλεξε έναν ξεχωριστό προορισμό για τις διακοπές του, έχοντας την καλύτερη δυνατή παρέα, τα δύο του παιδιά.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει αποκτήσει με την σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν μια κόρη, τη 16χρονη Φοίβη, και έναν γιο, τον 11χρονο Φίλιππο, δεν χάνει ευκαιρία να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Λάτρης των ταξιδιών, αποφάσισε φέτος να ζήσουν όλοι μαζί μια μοναδική εμπειρία, ταξιδεύοντας στη Σρι Λάνκα. Στόχος του ήταν να μοιραστούν νέες εικόνες, εμπειρίες και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο Γιάννης Στάνκογλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από αυτήν την ξεχωριστή οικογενειακή περιπέτεια, γεμάτη χρώματα, τοπία και χαμόγελα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiannis Stankoglou (@yiannisstankoglou)