Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Σαμοθράκη, Λασίθι και Ηλεία – Διάσπαρτες εστίες στην Πρέβεζα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που έκαιγαν το Σάββατο (9/8) σε Σαμοθράκη, Λασίθι και οι αναζωπυρώσεις από την φωτιά της Παρασκευής στο Χελιδόνι Ηλείας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι πυρκαγιές έχουν σβήσει έπειτα κι από τις τιτάνιες προσπάθειες που έσωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα, συνεπικουρούμενες από εναέρια μέσα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, αλλά κι από εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Στην Βρυσούλα της Πρέβεζας οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες, καθώς η φωτιά έχει κριθεί οριοθετημένη.

Μετά από μια πολύωρη και σκληρή μάχη που έδωσαν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις, η φωτιά που απείλησε τη Βρυσούλα Πρέβεζας, φτάνοντας ακόμα και μέσα στις αυλές των σπιτιών, τελικά οριοθετήθηκε. Η αγωνία όμως παραμένει, καθώς οι άνεμοι δυνάμωσαν, κρατώντας σε εγρήγορση τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές που συνεχίζουν να μάχονται με κάθε μέσο.

Στην περιοχή εξακολουθούν να καίνε διάσπαρτες μικρές εστίες φωτιάς στις οποίες επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός της καταστροφής περιλαμβάνει, εκτός από μεγάλες δασικές εκτάσεις, και δύο αποθήκες καθώς και ένα υπόστεγο που έγιναν στάχτη από τις φλόγες.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, προκαλώντας άμεσα την έκδοση μηνύματος από το 112 για προληπτική εκκένωση του χωριού. Πόρτα – πόρτα, οι αρμόδιες αρχές επισκέφτηκαν τα σπίτια και απομάκρυναν κυρίως τους ηλικιωμένους, θέτοντας την ασφάλεια των ανθρώπων πάνω από όλα.