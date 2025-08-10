Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Σαμοθράκη, Λασίθι και Ηλεία – Διάσπαρτες εστίες στην Πρέβεζα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κερατέα πυροσβεστική φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που έκαιγαν το Σάββατο (9/8) σε Σαμοθράκη, Λασίθι και οι αναζωπυρώσεις από την φωτιά της Παρασκευής στο Χελιδόνι Ηλείας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι πυρκαγιές έχουν σβήσει έπειτα κι από τις τιτάνιες προσπάθειες που έσωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα, συνεπικουρούμενες από εναέρια μέσα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, αλλά κι από εθελοντές.

Φωτιές: Σε ετοιμότητα για αναζωπυρώσεις σε Σαμοθράκη, Πρέβεζα, Ηλεία και Λασίθι – Τα πύρινα μέτωπα στην επικράτεια

Στην Βρυσούλα της Πρέβεζας οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες, καθώς η φωτιά έχει κριθεί οριοθετημένη.

Μετά από μια πολύωρη και σκληρή μάχη που έδωσαν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις, η φωτιά που απείλησε τη Βρυσούλα Πρέβεζας, φτάνοντας ακόμα και μέσα στις αυλές των σπιτιών, τελικά οριοθετήθηκε. Η αγωνία όμως παραμένει, καθώς οι άνεμοι δυνάμωσαν, κρατώντας σε εγρήγορση τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές που συνεχίζουν να μάχονται με κάθε μέσο.

Στην περιοχή εξακολουθούν να καίνε διάσπαρτες μικρές εστίες φωτιάς στις οποίες επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός της καταστροφής περιλαμβάνει, εκτός από μεγάλες δασικές εκτάσεις, και δύο αποθήκες καθώς και ένα υπόστεγο που έγιναν στάχτη από τις φλόγες.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, προκαλώντας άμεσα την έκδοση μηνύματος από το 112 για προληπτική εκκένωση του χωριού. Πόρτα – πόρτα, οι αρμόδιες αρχές επισκέφτηκαν τα σπίτια και απομάκρυναν κυρίως τους ηλικιωμένους, θέτοντας την ασφάλεια των ανθρώπων πάνω από όλα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:30 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Xανιά: Συνελήφθησαν δύο influencers που εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταλυμάτων για να μη γράψουν αρνητική κριτική

Δήλωναν influencers με πολλούς ακόλουθους, που επισκέφθηκαν τα Χανιά για να διαφημίσουν μέσα α...
01:45 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στα Χανιά: 90χρονος νοσηλεύεται έπειτα από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Ηλικιωμένος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου ...
00:30 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Η Aυγουστιάτικη Πανσέληνος φώτισε τον ουρανό – Μαγευτικές εικόνες

Η πιο εντυπωσιακή πανσέληνος του καλοκαιριού είναι ήδη ορατή στον ουρανό, χαρίζοντας ένα μοναδ...
00:15 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Το mail που «κάρφωσε» τον πρώην αστυνομικό και TikToker και όσα ισχυρίστηκε στον Ανακριτή – «Είχα πάρει μια περίεργη δόση χαπιών»

Ένα mail που έφτασε στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στις 21 του περασμένου Νοέμ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια