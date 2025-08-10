Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος γυναίκας στον Λευκό Πύργο – Της απέσπασαν με βία το πορτοφόλι της

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Την εξιχνίαση ληστείας σε βάρος ημεδαπής γυναίκας το μεσημέρι της 7/8 στη Θεσσαλονίκη, πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησαν.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα που έγινε, προέκυψε η ταυτοποίηση των στοιχείων δύο ημεδαπών, μίας 48χρονης γυναίκας και ενός 51χρονου άνδρα, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι δράστες, μαζί με δύο συνεργούς τους, προσέγγισαν την παθούσα και με χρήση βίας αφαίρεσαν το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζική κάρτα και προσωπικά αντικείμενα.

Επίσης, προκάλεσαν φθορές στα γυαλιά ηλίου που φορούσε η γυναίκα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:14 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ροδόπη: Εκκενώνεται η περιοχή Ήφαιστος – Μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Ροδόπη. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους κ...
11:12 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Περσείδες: Πότε και πώς θα δείτε τα εντυπωσιακά «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου» – Η ανάρτηση Κολυδά

Μια από τις πιο εντυπωσιακές βροχές, οι λεγόμενες Περσείδες, ή αλλιώς τα «Δάκρυα του Αγίου Λαυ...
10:48 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ρόδος: Νεκρός σε τροχαίο 41χρονος μοτοσικλετιστής – Έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, στις 5:30 τα ξημερώματα, στην πόλη της Ρόδου. Νεκρός είν...
10:28 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Πρέβεζα: Προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος με 11 επιβάτες στην Καστροσυκιά

Ιστιοφόρο σκάφος, με 11 επιβαίνοντες, έναν Έλληνα και 10 Ιταλούς, προσάραξε σε βραχώδες σημείο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια