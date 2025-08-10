Φωτιά στην Ροδόπη – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

φωτιά- Ροδόπη
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Ροδόπη και συγκεκριμένα στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη. Πριν από λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι άνεμοι, αν και δεν είναι πολύ ισχυροί.

