Φωτιά στην Ροδόπη – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Ροδόπη και συγκεκριμένα στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη. Πριν από λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι άνεμοι, αν και δεν είναι πολύ ισχυροί.