Καβάλα: Νεκρός σε τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Καβάλα: Νεκρός σε τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν μετωπικά δύο επιβατικά οχήματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα proininews.gr, από τη σύγκρουση, η οδηγός του ενός αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του άλλου, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος, υπέκυψε στα τραύματά του.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ο Τάσος Νικόπουλος, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης, είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική καριέρα του από τα εφηβικά τμήματα του ΑΟΚ, ενώ αργότερα ξεχώρισε κυρίως στον Ορφέα και είχε φορέσει και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.

