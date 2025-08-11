Ρωσία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Τούλα – BINTEO

Δυο πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, που έβαλε επίσης στο στόχαστρο την περιφέρεια της Μόσχας και άλλες, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την επίθεση στην Τούλα, περιφέρεια που γειτονεύει με αυτή της ρωσικής πρωτεύουσας προς νότια κατεύθυνση, εξήγησε ο περιφερειάρχης της Ντμίτρι Μιλάεφ μέσω Telegram.

Not this time, Zelensky! Incoming Ukrainian drone flying to Moscow OBLITERATED and downed near Tula, Russia pic.twitter.com/q6Vlfp8vy8 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 10, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 27 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες αργά χθες βράδυ, ανάμεσά τους 11 πάνω από την Τούλα, 1 στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας και τα υπόλοιπα σε άλλες τέσσερις περιφέρειας της νότιας και της δυτικής Ρωσίας.