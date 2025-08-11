Ρωσία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Τούλα – BINTEO

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Τούλα – BINTEO
Φωτογραφία: AP

Δυο πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, που έβαλε επίσης στο στόχαστρο την περιφέρεια της Μόσχας και άλλες, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την επίθεση στην Τούλα, περιφέρεια που γειτονεύει με αυτή της ρωσικής πρωτεύουσας προς νότια κατεύθυνση, εξήγησε ο περιφερειάρχης της Ντμίτρι Μιλάεφ μέσω Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 27 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες αργά χθες βράδυ, ανάμεσά τους 11 πάνω από την Τούλα, 1 στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας και τα υπόλοιπα σε άλλες τέσσερις περιφέρειας της νότιας και της δυτικής Ρωσίας.

04:50 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

04:35 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

03:15 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

03:00 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

