Βικτόρια Μπέκαμ: Τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία της

Βικτόρια Μπέκαμ Ντέιβιντ Μπέκαμ
Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ θα αποτελέσει το θέμα νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, από τους δημιουργούς της σειράς τεσσάρων επεισοδίων του 2023 για τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ πρώην ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αγγλίας και των ομάδων Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πρέστον Νορθ Εντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Λος Άντζελες Γκάλαξι, ΑΚ Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Victoria Beckham» θα είναι διαθέσιμο στις 9 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα streaming και θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και «κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας». Τη σειρά θα σκηνοθετήσει η Νάντια Χόλγκρεν, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «Becoming» της Μισέλ Ομπάμα.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έγινε γνωστή ως μέλος των «Spice Girls», οι οποίες κυριάρχησαν στα ποπ charts από το 1996 έως το 2001. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε τέσσερα σόλο singles μεταξύ 2000 και 2003, καθώς και το άλμπουμ του 2001 «Victoria Beckham», το οποίο έφτασε στο νούμερο 10 στα βρετανικά charts.

Η υψηλότερη επίδοσή της στα charts εκτός των Spice Girls ήταν το «Out Of Your Mind» του 2000, μια συνεργασία με τον Ντέιν Μπάουερς και τους True Steppers, το οποίο έφτασε στο νούμερο 2 στα charts.

Ενώ επικεντρώθηκε κυρίως στη βιομηχανία της μόδας τα επόμενα χρόνια, επανενώθηκε με τα πρώην μέλη των Spice Girls για την περιοδεία The Return Of The Spice Girls το 2007-2008 και την τελετή λήξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο. Επέλεξε να μην επιστρέψει για την περιοδεία επανένωσής τους το 2019, επικαλούμενη άλλες δεσμεύσεις, με τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίζουν χωρίς αυτήν.

Τον Μάιο, το πρώην μέλος του συγκροτήματος Mel B άφησε να εννοηθεί μια πιθανή περιοδεία των Spice Girls για την 30η επέτειό τους.

