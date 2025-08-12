Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν την Παρασκευή  – Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: EPA/JORGE SILVA / POOL

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Αυγούστου η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Την ακριβή τοποθεσία έκανε γνωστή η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο Καρολάιν Λέβιτ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα διεξαχθούν στην μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καρολάιν Λέβιτ.

 

 

