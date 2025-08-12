Φωτιά στην Αχαΐα: Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει την Αχαΐα και η οποία εξελίσσεται σε τρία μέτωπα.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, διακοπή κυκλοφορίας υπάρχει αυτή την ώρα στη νέα Εθνική Οδό, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου από τον κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι την Οβρυά αλλά και στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής προς Εθνική Οδό Πατρών- Τριπόλεως.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest.gr, η φωτιά καίει σε απόσταση 50 μέτρων από την  Εθνική στο ύψος του Αλισσού.

Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί που κινούνται στον δρόμο προς την Κυλλήνη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα γι’ αυτό και το τελευταίο δρομολόγιο του πλοίου για Ζάκυνθο θα αναχωρήσει με καθυστέρηση.

