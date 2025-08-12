Meteo: Στους 42,8 βαθμούς Κελσίου εκτοξεύτηκε σήμερα ο υδράργυρος – Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

καιρός- ζέστη

Στην Ωλένη Ηλείας καταγράφηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου η υψηλότερη θερμοκρασία, η οποία έφτασε τους 42,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι πιο υψηλές τιμές σημειώθηκαν στις περιφέρειες

  • Πελοποννήσου
  • Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
  • Ηπείρου
  • Ανατολικής Στερεάς
  • Κυκλάδων
  • Κρήτης

Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε 169 από τους 545 ενεργούς σταθμούς. Τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 75 σταθμούς. Σε 15 σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμούς Κελσίου

Στον χάρτη που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας ανά την επικράτεια, καθώς και οι οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες τιμές. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν σημεία όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

περισσότερα
