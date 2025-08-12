Βουδαπέστη: Ο Καραλής «πέταξε» στα 6,02 μ. και κατέκτησε την 2η θέση – Αδιανόητος Ντουπλάντις με νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν σταμάτησε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς στο μίτινγκ «Istvan Gyulai» της Βουδαπέστης κατέκτησε την 2η θέση, με άλμα στα 6,02 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, αφήνοντας τα πρώτα τρία άλματα για να ξεκινήσει από τα 5,72. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά στην συνέχεια πέρασε με άνεση. Δεν προσπάθησε στα 5,82 και συνέχισε στα 5,92 όπου και πέρασε με την πρώτη για να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στα 6,02 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα. Ο αγώνας συνεχίστε απέναντι στον Ντουπλάντις, με τον Σουηδό αστέρα να περνάει τα 6,11 και τον Καραλή να μην καταφέρνει σε δυο προσπάθειες να τα περάσει σταματώντας εκεί. Ο Σουηδός κορυφαίος επικοντιστής, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τοποθέτησε τον πήχη στα 6,29 όπου και πέρασε για να σημειώσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.