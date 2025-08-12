Βουδαπέστη: Ο Καραλής «πέταξε» στα 6,02 μ. και κατέκτησε την 2η θέση – Αδιανόητος Ντουπλάντις με νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν σταμάτησε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς στο μίτινγκ «Istvan Gyulai» της Βουδαπέστης κατέκτησε την 2η θέση, με άλμα στα 6,02 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, αφήνοντας τα πρώτα τρία άλματα για να ξεκινήσει από τα 5,72. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά στην συνέχεια πέρασε με άνεση. Δεν προσπάθησε στα 5,82 και συνέχισε στα 5,92 όπου και πέρασε με την πρώτη για να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στα 6,02 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα. Ο αγώνας συνεχίστε απέναντι στον Ντουπλάντις, με τον Σουηδό αστέρα να περνάει τα 6,11 και τον Καραλή να μην καταφέρνει σε δυο προσπάθειες να τα περάσει σταματώντας εκεί. Ο Σουηδός κορυφαίος επικοντιστής, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τοποθέτησε τον πήχη στα 6,29 όπου και πέρασε για να σημειώσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:39 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Europa League: Ο κοινός στόχος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού και τα 13 εισιτήρια playoffs

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σε…ίδια αποστολή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει (20:00) ...
15:23 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

FIFA: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη

Η FIFA επιβεβαίωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της για την καταπολέμηση του καθεστώ...
18:08 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ: Θύμα κλοπής ο Τσάλοφ – Άγνωστοι διέρρηξαν το αυτοκίνητό του και άρπαξαν τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα

Θύμα κλοπής έπεσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες σε παραλία της Χ...
04:20 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Τομ Μπρέιντι: Οι Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα προς τιμήν του μπροστά στο γήπεδό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Νιού Ίνγκλαντ Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα ύψους 3,6 μέτρων του θρυλικού κουάρτερμπακ του...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια