Βόλος: 80χρονος χτύπησε με σίδερο τον γιο του και απείλησε την πρώην σύζυγό του – «Θα πάρω το κεφάλι σας»

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον Βόλο. Ένας 80χρονος επιτέθηκε στον γιο του και την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχουν χωρίσει εδώ και 32 χρόνια.

Το πρώην ζευγάρι, μένει σε σπίτια αντικριστά το ένα με το άλλο, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων. Το πρωί της Τρίτης, η πρώην σύζυγος του ηλικιωμένου, βγήκε στην αυλή του σπιτιού της και όταν ο 80χρονος την είδε έπειτα από καιρό, καθώς εκείνη ζει στην Γερμανία, εκνευρίστηκε γιατί θυμήθηκε τις περιουσιακές διαφορές τους, ενώ στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε πως ήταν πάντα βίαιος.

Αμέσως, μόλις την είδε, ο 80χρονος άρχισε να την βρίζει χυδαία. Προς υπεράσπιση της μητέρας του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news, εμφανίστηκε ο γιος του, ο οποίος στην προσπάθειά του να κατευνάσει τα πνεύματα, δέχθηκε χτύπημα με σίδερο από τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την κατάθεση της πρώην συζύγου του, απείλησε αρχικά πως “θα έκανε ό, τι δεν είχε κάνει χρόνια πριν”, δηλαδή να τους σκοτώσει, και συνέχισε λέγοντας: «Θα πάρω το κεφάλι το δικό σου και του γιου σου».

Η γυναίκα, έντρομη, κάλεσε την Αστυνομία, πιστεύοντας ακράδαντα πως είναι ικανός να πραγματοποιήσει τις απειλές του, αρχικά γιατί έχει πέσει θύμα της βίας από τον ίδιο αλλά και γιατί στο σπίτι του διατηρεί καραμπίνα, με την οποία στο παρελθόν είχε τραυματίσει την μητέρα της.

Στο σημείο έφθασε άμεσα η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως δεδομένου και της ηλικίας του δεν θα απειλούσε ούτε θα έκανε πράξη οποιαδήποτε απειλή σε βάρος της πρώην συζύγου του και του γιου του. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως, ο λόγος για τον οποίο τον κατήγγειλαν, κατά την άποψή του, ήταν γιατί θέλουν να τον κλείσουν στη φυλακή.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για όλες τις πράξεις, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή δεδομένου του βεβαρημένου ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.