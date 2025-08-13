Βόλος: 80χρονος χτύπησε με σίδερο τον γιο του και απείλησε την πρώην σύζυγό του – «Θα πάρω το κεφάλι σας»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

σύλληψη

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον Βόλο. Ένας 80χρονος επιτέθηκε στον γιο του και την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχουν χωρίσει εδώ και 32 χρόνια.

Το πρώην ζευγάρι, μένει σε σπίτια αντικριστά το ένα με το άλλο, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων. Το πρωί της Τρίτης, η πρώην σύζυγος του ηλικιωμένου, βγήκε στην αυλή του σπιτιού της και όταν ο 80χρονος την είδε έπειτα από καιρό, καθώς εκείνη ζει στην Γερμανία, εκνευρίστηκε γιατί θυμήθηκε τις περιουσιακές διαφορές τους, ενώ στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε πως ήταν πάντα βίαιος.

Αμέσως, μόλις την είδε, ο 80χρονος άρχισε να την βρίζει χυδαία. Προς υπεράσπιση της μητέρας του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news, εμφανίστηκε ο γιος του, ο οποίος στην προσπάθειά του να κατευνάσει τα πνεύματα, δέχθηκε χτύπημα με σίδερο από τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την κατάθεση της πρώην συζύγου του, απείλησε αρχικά πως “θα έκανε ό, τι δεν είχε κάνει χρόνια πριν”, δηλαδή να τους σκοτώσει, και συνέχισε λέγοντας:  «Θα πάρω το κεφάλι το δικό σου και του γιου σου».

Η γυναίκα, έντρομη, κάλεσε την Αστυνομία, πιστεύοντας ακράδαντα πως είναι ικανός να πραγματοποιήσει τις απειλές του, αρχικά γιατί έχει πέσει θύμα της βίας από τον ίδιο αλλά  και γιατί στο σπίτι του διατηρεί καραμπίνα, με την οποία στο παρελθόν είχε τραυματίσει την μητέρα της.

Στο σημείο έφθασε άμεσα η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως δεδομένου και της ηλικίας του δεν θα απειλούσε ούτε θα έκανε πράξη οποιαδήποτε απειλή σε βάρος της πρώην συζύγου του και του γιου του. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως, ο λόγος για τον οποίο τον κατήγγειλαν, κατά την άποψή του, ήταν γιατί θέλουν να τον κλείσουν στη φυλακή.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για όλες τις πράξεις, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή δεδομένου του βεβαρημένου ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:26 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνονται προληπτικά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Εντολή εκκένωσης δόθηκε πριν από λίγο για το Καραμάνδανειο Νοσοκομείο Παίδων και το Κωνσταντοπ...
18:20 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές στο Δρυόφυτο – Δείτε εικόνες

Ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερο ε...
17:58 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα – Εκκενώνονται ακόμη 4 περιοχές

Νέο μήνυμα εστάλη λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στους κατοίκους των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γ...
17:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 – «Αν βρίσκεστε στη περιοχή Παρπαριά απομακρυνθείτε προς Βολισσό»

Νέο μήνυμα από το 112 για την φωτιά στην Χίο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια