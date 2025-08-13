Φωτιά στη Χίο: Αίτημα του Νότη Μηταράκη για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυρόπληκτους

Enikos Newsroom

πολιτική

Νότης Μηταράκης

Αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους και επιχειρήσεις της βόρειας Χίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Νότης Μηταράκης σε Σωκράτη Φάμελλο: «Η ψηφοφορία θα γίνει κανονικά – Η ΝΔ, δεν είπε ποτέ ότι θα φύγει – Βρίσκεστε σε ντελίριο»

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει:

«Στηρίζουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, που δοκιμάζονται σκληρά. Η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να περιορίσουμε τις συνέπειες της καταστροφής».

