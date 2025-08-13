Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών – «Απομακρυνθείτε προς Χώρα»

Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στη Ζάκυνθο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση στο Κοιλιωμένο.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112, για εκκένωση 4 οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μουζάκι, Λαγώποδο, Ρομίρι και Παντοκράτορας Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Χώρα Ζακύνθου» αναφέρει η ειδοποίηση.