Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών – «Απομακρυνθείτε προς Χώρα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών – «Απομακρυνθείτε προς Χώρα»

Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στη Ζάκυνθο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση στο Κοιλιωμένο.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112, για εκκένωση 4 οικισμών.  «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μουζάκι, Λαγώποδο, Ρομίρι και Παντοκράτορας Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Χώρα Ζακύνθου» αναφέρει η ειδοποίηση.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:09 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Διορισμός 10.000 εκπαιδευτικών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Η προθεσμία και η διαδικασία

Με κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομί...
17:03 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Ρωμανός

Συνεχίζεται η αποστολή μηνυμάτων του 112 για εκκένωση περιοχών στην Αχαΐα. Πριν από λίγο εστάλ...
16:57 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε Πρέβεζα και Άρτα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών στάλθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας των φωτιώ...
16:55 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η Ιόνια Οδός, κλειστή η Εθνική Ιωαννίνων Άρτας

Λίγο πριν από τις 4.30 το απόγευμα δόθηκε και πάλι σε κυκλοφορία η Ιόνια Οδός, από τον κόμβο τ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια