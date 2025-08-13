Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνονται προληπτικά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Εντολή εκκένωσης δόθηκε πριν από λίγο για το Καραμάνδανειο Νοσοκομείο Παίδων και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο στην Πάτρα εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτη στην περιοχή.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Χ ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: «Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον “Καραμανδάνειο” Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

