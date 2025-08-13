Στέφανος Τσιτσιπάς: «Είσαι όλα όσα προσπαθώ να γίνω» – Η ανάρτηση για τα γενέθλια της μητέρας του

Γενέθλια έχει η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τής ευχήθηκε μέσω «X», εκφράζοντας την αγάπη του.
Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας του, Γιούλια Σαλνίκοβα και τη συνόδεψε με τα εξής λόγια:
«Ένα ευχαριστώ στην πραγματική MVP: Με μεγάλωσες, πίστεψες σε εμένα και με κάποιο τρόπο, με συγχώρησες για τα εφηβικά μου χρόνια. Χαρούμενα γενέθλια μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να γίνω -με λίγο περισσότερο topspin».
Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.
Happy birthday, Mom. ❤️ You’re everything I strive to be – with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix
— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025