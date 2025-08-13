Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ – Λουτσέσκου: «Θα το δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα, δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα»

Στην αποκάλυψη πως ο Τάισον δε θα είναι στη διάθεσή του, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τον Μαντί Καμαρά, προέβη ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, στο «Βέρδερζε Στάνιουμ» (Πέμπτη 14/8, 20:00), για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα (0-0) στο ματς της Τούμπας την περασμένη Πέμπτη (7/8) ενώ όποια από τις δύο προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off της διοργάνωσης τη Ριέκα από την Κροατία, η οποία απέκλεισε την ιρλανδική Σέλμπουρν.

«Θα το δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι όλοι είναι αφοσιωμένοι, έχει περάσει μία ακόμη εβδομάδα προπονήσεων. Είναι ένα αποτέλεσμα αυτό του πρώτου αγώνα που κρατά όλους συγκεντρωμένους, και τις δύο ομάδες, δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα», ανέφερε σχετικά με τις πιθανότητες πρόκρισης ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για τα αγωνιστικά θέματα: «Ο Τάισον δεν είναι με εμάς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι όταν λείπει κάποιος. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Δεν είμαι γιατρός να απαντήσω πόσο θα μείνει ο Τάισον εκτός, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι πλήρως έτοιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο. Ο Μαντί (σ.σ. Καμαρά) είναι μαζί μας για το παιχνίδι. Το θέμα είναι να αντιδράμε σωστά, το πιο σημαντικό που περιμένω είναι οι αντιδράσεις σε κάθε στιγμή του αγώνα. Αυτό μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα και έδωσε την δυνατότητα στον αντίπαλό μας να έχει καλύτερη εικόνα. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει δυνατή νοοτροπία και συγκέντρωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Να είναι μία ομάδα που θα δουλέψει μαζί, αυτό είναι το πιο δυνατό μας σημείο».

Κλείνοντας, ο Λουτσέσκου επεσήμανε αναφορικά με την… αφλογιστία του πρώτου αγώνα: «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει σε αυτόν τον τομέα που λέτε, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».

Παβλένκα: «Εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και την ομάδα μου, έχουμε την δύναμη να προκριθούμε»

Αισιόδοξος πως η ομάδα του θα πάρει την πρόκριση για τα Play Off του UEFA Europa League, εμφανίστηκε ο Γίρι Παβλένκα που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ (Πέμπτη 14/8, 20:00).

Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, κορυφαίος των «ασπρόμαυρων» στο 0-0 της Τούμπας την περασμένη Πέμπτη (7/8) έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη «χημεία» που υπάρχει στην ομάδα ενώ τόνισε πως οι συμπαίκτες του θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν, πετυχαίνοντας τουλάχιστον ένα γκολ, ώστε να πάρουν την πρόκριση έναντι των Αυστριακών.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Παβλένκα στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι εκτιμά ότι πρέπει να αλλάξει και να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με το ματς της Τούμπας: «Πρέπει να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες μας και να σκοράρουμε. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ικανό και δυνατό αντίπαλο. Κέρδισαν το Κύπελλο πέρσι στην Αυστρία. Είναι μία δύσκολη σειρά αγώνων. Πρέπει να συγκεντρωθούμε με μοναδικό στόχο να πάρουμε την πρόκριση».

Για το πως αισθάνεται τη «χημεία» στην άμυνα του ΠΑΟΚ: «Γνωρίζω πως βρίσκομαι εδώ ήδη εννέα μήνες. Φυσικά δεν ήταν εύκολο να είμαι τόσο ήρεμος και να περιμένω την ευκαιρία μου, μετά από τόσα χρόνια στην Γερμανία. Είναι δεδομένο ότι ήξερα που ερχόμουν, ήξερα την κατάσταση. Προσπάθησα να στηρίζω τον Ντόμινικ (σ.σ. Κοτάρσκι, ο οποίος μεταγράφηκε στην Κοπεγχάγη) και είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν. Η προσαρμογή ήταν εύκολη γιατί όλοι ήταν φανταστικοί. Η ”χημεία” είναι ήδη καλή και αμυντικά συγκριτικά με πέρσι και τα θέματα που αντιμετωπίζαμε. Σε έναν βαθμό έχουμε βελτιωθεί και ο χρόνος θα βοηθήσει για παραπάνω».

Για το αν έχει ξεχωρίσει κάποιον από τη Βόλφσμπεργκερ: «Δεν φοβάμαι κάποιον, εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και την ομάδα μου. Έχουμε την δύναμη να προκριθούμε. Γνωρίζαμε από πριν ότι ο αντίπαλος θα είναι συμπαγής και θα κάνει τις ευκαιρίες του στην αντεπίθεση. Παρόμοια εικόνα θα έχουν και αύριο. Όπως είπα θα προσπαθήσουν να μας ‘’χτυπήσουν’’ στην αντεπίθεση. Δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχώρισα από τον αντίπαλο, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις τους».