Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η απάντησή της στα αρνητικά σχόλια – «Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

Η Ιωάννα Τούνη και οι κολλητοί της φίλοι ταξίδεψαν μέχρι την Ίμπιζα, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Ανάμεσα στους καλεσμένους της influencer ήταν και η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το μοντέλο και επιχειρηματίας έκανε αναρτήσεις από το διάσημο νησί, όπως και η υπόλοιπη παρέα.

Ωστόσο φαίνεται πως μία μερίδα των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε με αρνητικό τρόπο την Δήμητρα Αλεξανδράκη. Η επιχειρηματίας διάβασε τα όσα της έγραψαν και απάντησε με ένα καυστικό βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok.

Στο σύντομο βίντεο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρει: «Αρρωσταίνετε ψυχούλες μου; Περαστικά σας».

Στη συνέχεια, το μοντέλο ξεσπάει σε γέλια, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έχει γράψει: «Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος!».