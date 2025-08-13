Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η απάντησή της στα αρνητικά σχόλια – «Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δήμητρα Αλεξανδράκη
Φωτογραφία: Instagram/dimitraalexandraki1

Η Ιωάννα Τούνη και οι κολλητοί της φίλοι ταξίδεψαν μέχρι την Ίμπιζα, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Ανάμεσα στους καλεσμένους της influencer ήταν και η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το μοντέλο και επιχειρηματίας έκανε αναρτήσεις από το διάσημο νησί, όπως και η υπόλοιπη παρέα.

Ωστόσο φαίνεται πως μία μερίδα των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε με αρνητικό τρόπο την Δήμητρα Αλεξανδράκη. Η επιχειρηματίας διάβασε τα όσα της έγραψαν και απάντησε με ένα καυστικό βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok.

Στο σύντομο βίντεο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρει: «Αρρωσταίνετε ψυχούλες μου; Περαστικά σας».

Στη συνέχεια, το μοντέλο ξεσπάει σε γέλια, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έχει γράψει: «Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος!». 

@dimitra_alexandraki Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη ! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος ! #dimitraalexandraki #foryourepage #fyp #blessed #ibiza ♬ original sound – Dimitra Alexandraki

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του – «Χρόνια πολλά θρύλε»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρ’ ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γε...
16:26 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Νίκος Ψαρράς: Ταξίδεψε στο Νεπάλ με την Έλενα Καρακούλη – «Ένα αξέχαστο μάθημα»

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξαν ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη για να περάσουν ένα μ...
15:14 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Παύλος Ντε Γκρες – Μαρί Σαντάλ: Οι ευχές στον γιο τους, Αχιλλέα, για τα γενέθλιά του – «Σε αγαπώ πολύ πολύ»

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή (12/8) ημέρα για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαν...
14:46 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα για την φωτιά στην Αχαΐα: «Κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τόπο τους»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με έ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια