Χαρίτσης από Αχαΐα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης

Τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κάνοντας λόγο για μεγάλη «καταστροφή».

Χαρίτσης: Θεσμική εκτροπή η χθεσινή ψηφοφορία, θυμίζει Ιουλιανά – Οι μέρες σας είναι μετρημένες

«Η καταστροφή [αφορά] σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες και βεβαίως στην ίδια την περιοχή της Αχαΐας. Και πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια φωτιά σε απομακρυσμένους οικισμούς. Έχουμε να κάνουμε με μια πυρκαγιά η οποία καίει και συνοικίες του ίδιου του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Πάτρας», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη».

«Κατ’ αρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους ανθρώπους που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στους εργαζόμενους στην Πυροσβεστική, στους εποχικούς πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μεγάλη, την άνιση μάχη απέναντι στη φωτιά για να σωθεί ο τόπος, να σωθεί η περιοχή», σημείωσε και συνέχισε:

«Και βεβαίως δύναμη και κουράγιο στους κατοίκους που βλέπουν, όπως με ενημέρωσαν και πριν από λίγο, μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή της Αχαΐας».

«Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι η κυβέρνηση επέλεξε Απρίλη μήνα να διώξει 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το γεγονός ότι δεν έχει διασφαλίσει νέα Canadair μέχρι το 2028. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε ιδιωτικές εργολαβίες και όχι σε έργα στήριξης των υποδομών και της ανθεκτικότητας των περιοχών», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε και σε στρατηγικά ερωτήματα».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο του κράτους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κλιματικής κρίσης, που έχουν να κάνουν με το αν ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στρέφεται γύρω από τις εξορύξεις, οι οποίες επιδεινώνουν και επιτείνουν τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, είναι κάτι το οποίο αποτελεί το μέλλον της περιοχής. Ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αν θα στηρίξουμε την ανθεκτικότητα, αν θα στηρίξουμε την πυρόσβεση, αν θα στηρίξουμε την Πολιτική Προστασία ή αν θα επενδύσουμε τα επόμενα χρόνια μόνο στους υπερεξοπλισμούς, όπως κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε τα πράγματα κατάματα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη», κατέληξε.

19:58 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

